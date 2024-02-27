Челябинская область вошла в топ-10 регионов с самым большим первым взносом по ипотеке

В Челябинской области в 2023 году первый взнос по ипотеке составил до 32%

28 февраля 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Средний размер первоначального взноса по ипотеке в регионе вырос до 32% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область вошла в топ-10 городов РФ с самым большим первым взносом по ипотеке. Средний размер первоначального ипотечного платежа в регионе вырос до 32%, сообщили в пресс-службе банка ДОМ.РФ. «Наибольший средний размер первоначального взноса зафиксирован в Москве, Калининградской, Новосибирской областях, Красноярском и Приморском краях, а также в Воронежской, Самарской, Челябинской, Саратовской области и в Хабаровском крае. В указанных регионах первый взнос по ипотеке составил до 32%», — сообщили в пресс-службе. В начале 2024 года банк ДОМ.РФ проанализировал изменения параметров оформления ипотечных кредитов в сделках. Средний по России размер первоначального взноса в 2024 году составил 30% — это больше показателя того же периода 2023 года. В целом по России больше всего сделок в 2024 году было заключено со взносом 20-30% — 52% против 45% в 2023 году, их количество за год увеличилось почти вдвое. Доля клиентов, выбравших взнос от 30 до 40%, составила 21% против 7% в 2023 году. Таких кредитов оформлено в пять раз больше, чем за предыдущий период. Еще 11% клиентов внесли от 40 до 50% — в четыре раза больше, чем в прошлом году; 15% — от 50%, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Как объяснил ситуацию директор подразделения управление продажами банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов, средний размер первоначального взноса увеличился в основном на фоне ограничения Центробанком предельной долговой нагрузки на заемщиков и повышения минимального размера оплачиваемого взноса в рамках «Льготной ипотеки на новостройки». Также эксперт напомнил, что чем больше размер первоначального взноса, тем меньше ежемесячный платеж и переплата по кредиту. Так, квартира за 5 млн рублей по «Семейной ипотеке» на срок 15 лет обойдется на 1,9 млн рублей дешевле, если сразу внести 35%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинская область вошла в топ-10 городов РФ с самым большим первым взносом по ипотеке. Средний размер первоначального ипотечного платежа в регионе вырос до 32%, сообщили в пресс-службе банка ДОМ.РФ. «Наибольший средний размер первоначального взноса зафиксирован в Москве, Калининградской, Новосибирской областях, Красноярском и Приморском краях, а также в Воронежской, Самарской, Челябинской, Саратовской области и в Хабаровском крае. В указанных регионах первый взнос по ипотеке составил до 32%», — сообщили в пресс-службе. В начале 2024 года банк ДОМ.РФ проанализировал изменения параметров оформления ипотечных кредитов в сделках. Средний по России размер первоначального взноса в 2024 году составил 30% — это больше показателя того же периода 2023 года. В целом по России больше всего сделок в 2024 году было заключено со взносом 20-30% — 52% против 45% в 2023 году, их количество за год увеличилось почти вдвое. Доля клиентов, выбравших взнос от 30 до 40%, составила 21% против 7% в 2023 году. Таких кредитов оформлено в пять раз больше, чем за предыдущий период. Еще 11% клиентов внесли от 40 до 50% — в четыре раза больше, чем в прошлом году; 15% — от 50%, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Как объяснил ситуацию директор подразделения управление продажами банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов, средний размер первоначального взноса увеличился в основном на фоне ограничения Центробанком предельной долговой нагрузки на заемщиков и повышения минимального размера оплачиваемого взноса в рамках «Льготной ипотеки на новостройки». Также эксперт напомнил, что чем больше размер первоначального взноса, тем меньше ежемесячный платеж и переплата по кредиту. Так, квартира за 5 млн рублей по «Семейной ипотеке» на срок 15 лет обойдется на 1,9 млн рублей дешевле, если сразу внести 35%.