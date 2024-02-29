Сальдо сообщил о полной зачистке Крынок от ВСУ

29 февраля 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Крынки полностью зачищены от ВСУ, заявил Сальдо Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крынки полностью зачищены от ВСУ. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, это не останавливает Украину от попыток высадиться в регионе. «Крынки полностью зачищены», — рассказал Сальдо, его слова передает РИА Новости. Близлежащая территория вокруг Крынок также зачищена российскими войсками. Глава Херсонской области добавил, что это не останавливает ВСУ от попыток высадиться в регионе.

Крынки полностью зачищены от ВСУ. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, это не останавливает Украину от попыток высадиться в регионе. «Крынки полностью зачищены», — рассказал Сальдо, его слова передает РИА Новости. Близлежащая территория вокруг Крынок также зачищена российскими войсками. Глава Херсонской области добавил, что это не останавливает ВСУ от попыток высадиться в регионе.