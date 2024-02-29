Сальдо сообщил о полной зачистке Крынок от ВСУ

Крынки полностью зачищены от ВСУ, заявил Сальдо
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Крынки полностью зачищены от ВСУ. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, это не останавливает Украину от попыток высадиться в регионе.
«Крынки полностью зачищены», — рассказал Сальдо, его слова передает РИА Новости. Близлежащая территория вокруг Крынок также зачищена российскими войсками. Глава Херсонской области добавил, что это не останавливает ВСУ от попыток высадиться в регионе.
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