Сальдо сообщил о полной зачистке Крынок от ВСУ

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Крынки полностью зачищены от ВСУ, заявил Сальдо
Крынки полностью зачищены от ВСУ, заявил Сальдо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Крынки полностью зачищены от ВСУ. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, это не останавливает Украину от попыток высадиться в регионе.

«Крынки полностью зачищены», — рассказал Сальдо, его слова передает РИА Новости. Близлежащая территория вокруг Крынок также зачищена российскими войсками. Глава Херсонской области добавил, что это не останавливает ВСУ от попыток высадиться в регионе.

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Крынки полностью зачищены от ВСУ. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, это не останавливает Украину от попыток высадиться в регионе. «Крынки полностью зачищены», — рассказал Сальдо, его слова передает РИА Новости. Близлежащая территория вокруг Крынок также зачищена российскими войсками. Глава Херсонской области добавил, что это не останавливает ВСУ от попыток высадиться в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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