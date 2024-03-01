01 марта 2024

Челябинские инженерны создали дульную насадку для метания гранат. Видео

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Насадка на автомат Калашникова метает гранаты до 150 метров Фото:

В Челябинской области инженеры и токари разработали и пустили в производство дульную насадку, которая позволяет кидать ручную гранату на расстояние до 150 метров. Насадка устанавливается на автомат Калашникова.

«Такие „мортиры“ как их назвали в зоне СВО — разработка токарей и инженеров, которые создают оборудование для птицефабрик на местном предприятии», — сообщает telegram-канал SHOT. По их информации, изготавливают насадки для бойцов работники предприятия в свободное от работы время.

Как поясняет канал, за способность выстреливать снарядом в окно многоэтажки, насадка пользуется спросом у штурмовиков. Также она эффективна в борьбе с БПЛА противника.

По словам инженеров, насадка вставляется в дуло в виде стального стакана, где помещается граната, и крепится к дульной части автомата. Срабатывает от выстрела холостого патрона. Передано уже более 1000 «мортир», предприятие рассматривает возможность запуска массового производства.

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В Челябинской области инженеры и токари разработали и пустили в производство дульную насадку, которая позволяет кидать ручную гранату на расстояние до 150 метров. Насадка устанавливается на автомат Калашникова. «Такие „мортиры“ как их назвали в зоне СВО — разработка токарей и инженеров, которые создают оборудование для птицефабрик на местном предприятии», — сообщает telegram-канал SHOT. По их информации, изготавливают насадки для бойцов работники предприятия в свободное от работы время. Как поясняет канал, за способность выстреливать снарядом в окно многоэтажки, насадка пользуется спросом у штурмовиков. Также она эффективна в борьбе с БПЛА противника. По словам инженеров, насадка вставляется в дуло в виде стального стакана, где помещается граната, и крепится к дульной части автомата. Срабатывает от выстрела холостого патрона. Передано уже более 1000 «мортир», предприятие рассматривает возможность запуска массового производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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