В Челябинской области инженеры и токари разработали и пустили в производство дульную насадку, которая позволяет кидать ручную гранату на расстояние до 150 метров. Насадка устанавливается на автомат Калашникова.
«Такие „мортиры“ как их назвали в зоне СВО — разработка токарей и инженеров, которые создают оборудование для птицефабрик на местном предприятии», — сообщает telegram-канал SHOT. По их информации, изготавливают насадки для бойцов работники предприятия в свободное от работы время.
Как поясняет канал, за способность выстреливать снарядом в окно многоэтажки, насадка пользуется спросом у штурмовиков. Также она эффективна в борьбе с БПЛА противника.
По словам инженеров, насадка вставляется в дуло в виде стального стакана, где помещается граната, и крепится к дульной части автомата. Срабатывает от выстрела холостого патрона. Передано уже более 1000 «мортир», предприятие рассматривает возможность запуска массового производства.
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