Священник назвал «странные» даты в календаре

Священник Владимир: дата 29 февраля является сложной и мистической
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Не рекомендуется принимать какие-либо важные решения 29 февраля, предупредил протоиерей Владимир Фото:

В календаре есть «странные» даты, такие как 29 февраля, которые появляются раз в четыре года. Многие считают этот день сложным и мистическим. Об этом рассказал протоиерей Подворья Соловецкого монастыря Владимир.

«В нашем календаре есть „странные“ дни — вот 29 февраля — один из них», — передает слова протоиерея Владимира «Аргументы недели». Он добавил, что в православии этот день отмечают как память преподобного Касьяна и считают день сложным и мистическим.

Народные легенды приписывают этому дню черты злых духов. Считается, что в этот день беды неизбежны. Зима не хочет уступать место весне в последний день зимы. В этот день соблюдаются особые молитвы и не рекомендуется принимать важные решения. Однако вера и молитва могут помочь преодолеть страхи и найти силу в любой день, включая 29 февраля, заключил протоиерей.

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В календаре есть «странные» даты, такие как 29 февраля, которые появляются раз в четыре года. Многие считают этот день сложным и мистическим. Об этом рассказал протоиерей Подворья Соловецкого монастыря Владимир. «В нашем календаре есть „странные“ дни — вот 29 февраля — один из них», — передает слова протоиерея Владимира «Аргументы недели». Он добавил, что в православии этот день отмечают как память преподобного Касьяна и считают день сложным и мистическим. Народные легенды приписывают этому дню черты злых духов. Считается, что в этот день беды неизбежны. Зима не хочет уступать место весне в последний день зимы. В этот день соблюдаются особые молитвы и не рекомендуется принимать важные решения. Однако вера и молитва могут помочь преодолеть страхи и найти силу в любой день, включая 29 февраля, заключил протоиерей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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