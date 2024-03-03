Священник назвал «странные» даты в календаре

Священник Владимир: дата 29 февраля является сложной и мистической

03 марта 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Не рекомендуется принимать какие-либо важные решения 29 февраля, предупредил протоиерей Владимир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В календаре есть «странные» даты, такие как 29 февраля, которые появляются раз в четыре года. Многие считают этот день сложным и мистическим. Об этом рассказал протоиерей Подворья Соловецкого монастыря Владимир. «В нашем календаре есть „странные“ дни — вот 29 февраля — один из них», — передает слова протоиерея Владимира «Аргументы недели». Он добавил, что в православии этот день отмечают как память преподобного Касьяна и считают день сложным и мистическим. Народные легенды приписывают этому дню черты злых духов. Считается, что в этот день беды неизбежны. Зима не хочет уступать место весне в последний день зимы. В этот день соблюдаются особые молитвы и не рекомендуется принимать важные решения. Однако вера и молитва могут помочь преодолеть страхи и найти силу в любой день, включая 29 февраля, заключил протоиерей.

В календаре есть «странные» даты, такие как 29 февраля, которые появляются раз в четыре года. Многие считают этот день сложным и мистическим. Об этом рассказал протоиерей Подворья Соловецкого монастыря Владимир. «В нашем календаре есть „странные“ дни — вот 29 февраля — один из них», — передает слова протоиерея Владимира «Аргументы недели». Он добавил, что в православии этот день отмечают как память преподобного Касьяна и считают день сложным и мистическим. Народные легенды приписывают этому дню черты злых духов. Считается, что в этот день беды неизбежны. Зима не хочет уступать место весне в последний день зимы. В этот день соблюдаются особые молитвы и не рекомендуется принимать важные решения. Однако вера и молитва могут помочь преодолеть страхи и найти силу в любой день, включая 29 февраля, заключил протоиерей.