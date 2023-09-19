19 сентября 2023
18 сентября 2023

В ХМАО покажут мистическое шоу в стиле средневековья

В Сургуте покажут мистическое шоу Mirror of Enigma
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие светомузыкального фонтана в Историческом сквере. Екатеринбург, файер шоу
Полуфиналистка проекта «Голос» Ксана Сергеенко выступит в шоу «MIRROR OF ENIGMA» Фото:

Жителям Сургута покажут мистическое шоу Mirror of Enigma, в котором выступит полуфиналистка проекта «Голос» Ксана Сергеенко. Рок-выступление в стиле средневековья пройдет осенью. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.

«Аутентичное живое исполнение авторских произведений и любимых хитов Depeche Mode, Duran Duran, Enigma, Limp Bizkit, The Beatles, Rammstein, мистика григорианского хорала и красота мрачных легенд европейской готики», — говорится в афише. На сцене также выступит хор Voices Of Enigma.

Осенью на других концертных площадках также запланирован ряд шоу-программ. Среди них, например, развлекательное выступление стендап-комика Юлии Ахмедовой. А в Нижневартовске и Когалыме состоится цирковое представление «Сердце русалки».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте также состоится зрелищное шоу с хищниками и трюками. Дрессировщики цирка-шапито выступят на арене с африканскими львами и бенгальскими тиграми.

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Жителям Сургута покажут мистическое шоу Mirror of Enigma, в котором выступит полуфиналистка проекта «Голос» Ксана Сергеенко. Рок-выступление в стиле средневековья пройдет осенью. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки. «Аутентичное живое исполнение авторских произведений и любимых хитов Depeche Mode, Duran Duran, Enigma, Limp Bizkit, The Beatles, Rammstein, мистика григорианского хорала и красота мрачных легенд европейской готики», — говорится в афише. На сцене также выступит хор Voices Of Enigma. Осенью на других концертных площадках также запланирован ряд шоу-программ. Среди них, например, развлекательное выступление стендап-комика Юлии Ахмедовой. А в Нижневартовске и Когалыме состоится цирковое представление «Сердце русалки». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте также состоится зрелищное шоу с хищниками и трюками. Дрессировщики цирка-шапито выступят на арене с африканскими львами и бенгальскими тиграми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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