В ХМАО покажут мистическое шоу в стиле средневековья

В Сургуте покажут мистическое шоу Mirror of Enigma

20 сентября 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Полуфиналистка проекта «Голос» Ксана Сергеенко выступит в шоу «MIRROR OF ENIGMA» Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям Сургута покажут мистическое шоу Mirror of Enigma, в котором выступит полуфиналистка проекта «Голос» Ксана Сергеенко. Рок-выступление в стиле средневековья пройдет осенью. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки. «Аутентичное живое исполнение авторских произведений и любимых хитов Depeche Mode, Duran Duran, Enigma, Limp Bizkit, The Beatles, Rammstein, мистика григорианского хорала и красота мрачных легенд европейской готики», — говорится в афише. На сцене также выступит хор Voices Of Enigma. Осенью на других концертных площадках также запланирован ряд шоу-программ. Среди них, например, развлекательное выступление стендап-комика Юлии Ахмедовой. А в Нижневартовске и Когалыме состоится цирковое представление «Сердце русалки». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте также состоится зрелищное шоу с хищниками и трюками. Дрессировщики цирка-шапито выступят на арене с африканскими львами и бенгальскими тиграми.

