Ляйсан Утяшева покажет в Перми танцевальный мистический спектакль «Carmen P.S.»

В ноябре пермякам покажут танцевальный спектакль с элементами мистики «Carmen P.S.». Автором и исполнителем главной роли выступает Ляйсан Утяшева. Постановка основана на классической новелле Проспера Мериме, указано в афише.
«Пластический спектакль „Carmen P.S.“ Ляйсан Утяшевой <…> погрузит в атмосферу мистики. Режиссер-постановщик: Анастасия Вядро (хореограф проекта „Танцы“ на ТНТ). Композитор: Райн Оттер (автор музыки к сериалам „Метод“, „Гоголь“, „Троцкий“, „Аванпост“ и других). 14 ноября — Пермь, ДК им. Солдатова», — указано в группе шоу в соцсети «ВКонтакте».
Ранее жителям Прикамья свое авторское видения произведения Мериме демонстрировал главный режиссер летнего фестиваля к 300-летию Перми Илья Авербух. В ледовом шоу «Кармен» главные роли достались фигуристам Евгении Медведевой и Алексею Ягудину.
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