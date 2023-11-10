10 ноября 2023

Ляйсан Утяшева покажет в Перми танцевальный мистический спектакль «Carmen P.S.»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , утяшева ляйсан
Ляйсан Утяшева представит пермякам своем видение классического литературного романа Фото:

В ноябре пермякам покажут танцевальный спектакль с элементами мистики «Carmen P.S.». Автором и исполнителем главной роли выступает Ляйсан Утяшева. Постановка основана на классической новелле Проспера Мериме, указано в афише.

«Пластический спектакль „Carmen P.S.“ Ляйсан Утяшевой <…> погрузит в атмосферу мистики. Режиссер-постановщик: Анастасия Вядро (хореограф проекта „Танцы“ на ТНТ). Композитор: Райн Оттер (автор музыки к сериалам „Метод“, „Гоголь“, „Троцкий“, „Аванпост“ и других). 14 ноября — Пермь, ДК им. Солдатова», — указано в группе шоу в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жителям Прикамья свое авторское видения произведения Мериме демонстрировал главный режиссер летнего фестиваля к 300-летию Перми Илья Авербух. В ледовом шоу «Кармен» главные роли достались фигуристам Евгении Медведевой и Алексею Ягудину.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ноябре пермякам покажут танцевальный спектакль с элементами мистики «Carmen P.S.». Автором и исполнителем главной роли выступает Ляйсан Утяшева. Постановка основана на классической новелле Проспера Мериме, указано в афише. «Пластический спектакль „Carmen P.S.“ Ляйсан Утяшевой <…> погрузит в атмосферу мистики. Режиссер-постановщик: Анастасия Вядро (хореограф проекта „Танцы“ на ТНТ). Композитор: Райн Оттер (автор музыки к сериалам „Метод“, „Гоголь“, „Троцкий“, „Аванпост“ и других). 14 ноября — Пермь, ДК им. Солдатова», — указано в группе шоу в соцсети «ВКонтакте». Ранее жителям Прикамья свое авторское видения произведения Мериме демонстрировал главный режиссер летнего фестиваля к 300-летию Перми Илья Авербух. В ледовом шоу «Кармен» главные роли достались фигуристам Евгении Медведевой и Алексею Ягудину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...