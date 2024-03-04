Пассажирский самолет до Челябинска экстренно вернулся в аэропорт Петербурга

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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет
У рейса в Челябинск отказал двигатель Фото:

Пассажирский самолет до Челябинска 4 марта экстренно вернулся в аэропорт Петербурга. Об этом сообщается в telegram-каналах Санкт-Петербурга.

«Сегодня вечером командир воздушного судна Superjet 100 авиакомпании „Россия“, направлявшегося из Северной столицы в Челябинск, доложил об отказе левого двигателя и подал сигнал срочности. Было принято решение о возвращении самолета на аэродром Пулково. На данный момент борт совершил успешную посадку, информации о пострадавших не поступало». — сообщает telegram-канал 78.Новости.

На онлайн-табло челябинского аэропорта сообщается, что рейс из Санкт-Петербурга задерживается. Самолет должен прилететь по расписанию 4 марта в 21:55. Расчетное время прилета рейса — 5 марта в 00:30.

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Пассажирский самолет до Челябинска 4 марта экстренно вернулся в аэропорт Петербурга. Об этом сообщается в telegram-каналах Санкт-Петербурга. «Сегодня вечером командир воздушного судна Superjet 100 авиакомпании „Россия“, направлявшегося из Северной столицы в Челябинск, доложил об отказе левого двигателя и подал сигнал срочности. Было принято решение о возвращении самолета на аэродром Пулково. На данный момент борт совершил успешную посадку, информации о пострадавших не поступало». — сообщает telegram-канал 78.Новости. На онлайн-табло челябинского аэропорта сообщается, что рейс из Санкт-Петербурга задерживается. Самолет должен прилететь по расписанию 4 марта в 21:55. Расчетное время прилета рейса — 5 марта в 00:30.
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