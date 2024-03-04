Самолет Санкт-Петербург-Челябинск, пассажиры которого накануне были вынуждены экстренно вернуться в аэропорт Пулково, приземлился в аэропорту имени Игоря Курчатова 5 марта в 00:44. Информация указана на онлайн-табло челябинской авиагавани.
«Санкт-Петербург-Челябинск, номер рейса: FV 6465 [прибыл] в 00:44 5 марта», — сообщается на онлайн-табло. Рейс выполняла авиакомпания «Россия» на самолете Superjet.
Накануне пассажирский самолет, следующий этим рейсом, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Петербурга. Командир воздушного судна Superjet 100 авиакомпании «Россия» в полете сообщил об отказе левого двигателя и подал сигнал срочности. Было принято решение о возвращении самолета на аэродром Пулково. Рейс должен был прилететь по расписанию 4 марта в 21:55.
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