04 марта 2024

В Челябинске прилетели пассажиры самолета, экстренно возвращавшегося в Петербург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет, авиакомпания россия, Боинг 737-900
Командир воздушного судна сообщил об отказе левого двигателя Фото:

Самолет Санкт-Петербург-Челябинск, пассажиры которого накануне были вынуждены экстренно вернуться в аэропорт Пулково, приземлился в аэропорту имени Игоря Курчатова 5 марта в 00:44. Информация указана на онлайн-табло челябинской авиагавани.

«Санкт-Петербург-Челябинск, номер рейса: FV 6465 [прибыл] в 00:44 5 марта», — сообщается на онлайн-табло. Рейс выполняла авиакомпания «Россия» на самолете Superjet.

Накануне пассажирский самолет, следующий этим рейсом, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Петербурга. Командир воздушного судна Superjet 100 авиакомпании «Россия» в полете сообщил об отказе левого двигателя и подал сигнал срочности. Было принято решение о возвращении самолета на аэродром Пулково. Рейс должен был прилететь по расписанию 4 марта в 21:55.

Рейс Санкт-Петербург-Челябинск задержался на три часа
Рейс Санкт-Петербург-Челябинск задержался на три часа

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Самолет Санкт-Петербург-Челябинск, пассажиры которого накануне были вынуждены экстренно вернуться в аэропорт Пулково, приземлился в аэропорту имени Игоря Курчатова 5 марта в 00:44. Информация указана на онлайн-табло челябинской авиагавани. «Санкт-Петербург-Челябинск, номер рейса: FV 6465 [прибыл] в 00:44 5 марта», — сообщается на онлайн-табло. Рейс выполняла авиакомпания «Россия» на самолете Superjet. Накануне пассажирский самолет, следующий этим рейсом, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Петербурга. Командир воздушного судна Superjet 100 авиакомпании «Россия» в полете сообщил об отказе левого двигателя и подал сигнал срочности. Было принято решение о возвращении самолета на аэродром Пулково. Рейс должен был прилететь по расписанию 4 марта в 21:55.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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