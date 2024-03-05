Власти ХМАО готовят увеличение дефицита бюджета

Власти ХМАО готовят корректировки бюджета на 2024 год. Доходная часть вырастет на восемь миллиардов рублей, расходы — почти на 19 миллиардов рублей, дефицит — на 10,8 миллиардов рублей. Информация опубликована на официальном сайте думы округа.
«Проектом закона предусматривается изменение основных характеристик бюджета на 2024 год. Увеличение доходов бюджета на 8 072 261 000 рублей, расходов — на 18 865 001 800 рублей. На 10,8 миллиардов рублей вырастет дефицит бюджета и составит 47 782 785 500 рублей», — указано в пояснительной документации.
Комитет по бюджету провел заседание по ВКС и согласовал поправки. В результате корректировок доходная часть бюджета составит порядка 348 миллиардов рублей, расходная — около 396 миллиардов. Корректировки связаны с увеличением неналоговых доходов. Средства планируется распределить на строительство и реконструкцию школ, расселение аварийного жилья, здравоохранение и развитие транспортной системы. Голосование по поправкам пройдет 7 марта.
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