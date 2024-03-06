МЧС: в здании ТЭЦ в Тыве потушили огонь

Пожар на Шагонарской тепловой электростанции (ТЭЦ) в Тыве ликвидировали. Об этом сообщили в МЧС РФ. По данным ведомства, четыре человека были спасены.
«Открытое горение на пожаре в здании ТЭЦ ликвидировано», — сообщила пресс-служба МЧС РФ, передает РИА Новости. По информации ведомства, из здания котельной спасли четыре работника.
В Минздраве РФ сообщили, что из-за пожара пострадали 23 человека. Там отметили, что 15 пострадавших доставлено в больницу, шесть находятся в тяжелом состоянии.
Ранее в экстренных службах заявили, что причиной взрыва на Шагонарской ТЭЦ послужила детонация угольной пыли. Глава Тывы Владислав Ховалыг сообщал о 18 пострадавших.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.