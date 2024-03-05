В ХМАО продают базу банкротного автотранспортного предприятия по цене квартиры

06 марта 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Базу разорившегося транспортного предприятия из ХМАО продают за 3,7 млн рублей Фото: Дмитрий Горчаков В Радужном (ХМАО) выставили на торги базу производственного обслуживания обанкротившегося транспортного предприятия «Радужный-Автотранс». Начальная цена имущества на аукционе составляла 7, 5 миллионов рублей, но сейчас его стоимость снизилась до 3, 7 млн рублей. За такую сумму можно купить двухкомнатную квартиру на рынке вторичной недвижимости Радужного. «На торгах продается база производственного обслуживания в южной промзоне Радужного. В феврале стартовая цена комплекса на аукционе составляла 7 579 662 рубля, сейчас она снизилась вдвое — до 3 789 831,15 руб.», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов. На территории в 4,5 тысячи квадратных метров расположен большой склад, гараж и административное здание. Предприятие находится в процессе банкротства, счета организации арестованы по решению налоговой службы. На базе отключено отопление и электричество. Ранее URA. RU писало, что в Урае (ХМАО) продают производственную базу на территории компании «Шаимгаз». Стартовая цена имущественного комплекса — больше 22 млн рублей.

В Радужном (ХМАО) выставили на торги базу производственного обслуживания обанкротившегося транспортного предприятия «Радужный-Автотранс». Начальная цена имущества на аукционе составляла 7, 5 миллионов рублей, но сейчас его стоимость снизилась до 3, 7 млн рублей. За такую сумму можно купить двухкомнатную квартиру на рынке вторичной недвижимости Радужного. «На торгах продается база производственного обслуживания в южной промзоне Радужного. В феврале стартовая цена комплекса на аукционе составляла 7 579 662 рубля, сейчас она снизилась вдвое — до 3 789 831,15 руб.», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов. На территории в 4,5 тысячи квадратных метров расположен большой склад, гараж и административное здание. Предприятие находится в процессе банкротства, счета организации арестованы по решению налоговой службы. На базе отключено отопление и электричество. Ранее URA. RU писало, что в Урае (ХМАО) продают производственную базу на территории компании «Шаимгаз». Стартовая цена имущественного комплекса — больше 22 млн рублей.