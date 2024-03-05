05 марта 2024

В ХМАО продают базу банкротного автотранспортного предприятия по цене квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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База хранения радиоактивного песка УралМонацит на станции Зюрзя под Красноуфимском и перегрузка для отправки в Китай. Красноуфимск
Базу разорившегося транспортного предприятия из ХМАО продают за 3,7 млн рублей Фото:

В Радужном (ХМАО) выставили на торги базу производственного обслуживания обанкротившегося транспортного предприятия «Радужный-Автотранс». Начальная цена имущества на аукционе составляла 7, 5 миллионов рублей, но сейчас его стоимость снизилась до 3, 7 млн рублей. За такую сумму можно купить двухкомнатную квартиру на рынке вторичной недвижимости Радужного.

«На торгах продается база производственного обслуживания в южной промзоне Радужного. В феврале стартовая цена комплекса на аукционе составляла 7 579 662 рубля, сейчас она снизилась вдвое — до 3 789 831,15 руб.», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов.

На территории в 4,5 тысячи квадратных метров расположен большой склад, гараж и административное здание. Предприятие находится в процессе банкротства, счета организации арестованы по решению налоговой службы. На базе отключено отопление и электричество.

Ранее URA. RU писало, что в Урае (ХМАО) продают производственную базу на территории компании «Шаимгаз». Стартовая цена имущественного комплекса — больше 22 млн рублей.

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В Радужном (ХМАО) выставили на торги базу производственного обслуживания обанкротившегося транспортного предприятия «Радужный-Автотранс». Начальная цена имущества на аукционе составляла 7, 5 миллионов рублей, но сейчас его стоимость снизилась до 3, 7 млн рублей. За такую сумму можно купить двухкомнатную квартиру на рынке вторичной недвижимости Радужного. «На торгах продается база производственного обслуживания в южной промзоне Радужного. В феврале стартовая цена комплекса на аукционе составляла 7 579 662 рубля, сейчас она снизилась вдвое — до 3 789 831,15 руб.», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов. На территории в 4,5 тысячи квадратных метров расположен большой склад, гараж и административное здание. Предприятие находится в процессе банкротства, счета организации арестованы по решению налоговой службы. На базе отключено отопление и электричество. Ранее URA. RU писало, что в Урае (ХМАО) продают производственную базу на территории компании «Шаимгаз». Стартовая цена имущественного комплекса — больше 22 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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