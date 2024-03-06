Мэр Нижнего Тагила поздравил с 8 Марта жен и матерей участников СВО. Видео

07 марта 2024 в 01:21 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев поздравил женщин в преддверии 8 Марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев в преддверии 8 Марта поздравил с Международным женским днем педагогов, матерей, жен и детей участников специальной военной операции России на Украине. Праздничное мероприятие прошло в Нижнетагильской филармонии. «Начали поздравлять с наступающим праздником 8 Марта наших прекрасных женщин-педагогов, матерей, жен и детей участников специальной военной операции. Огромная признательность матерям, чьи сыновья защищают наше Отечество на передовой. Спасибо женам, которые ждут своих мужей, берегут очаг, растят детей. Ваша любовь делает близких людей сильнее, вселяет в них уверенность в собственных силах!», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр также пожелал женщинам доброты и любви. Для 650 волонтеров и членов семей военнослужащих прошел праздничный концерт.

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев в преддверии 8 Марта поздравил с Международным женским днем педагогов, матерей, жен и детей участников специальной военной операции России на Украине. Праздничное мероприятие прошло в Нижнетагильской филармонии. «Начали поздравлять с наступающим праздником 8 Марта наших прекрасных женщин-педагогов, матерей, жен и детей участников специальной военной операции. Огромная признательность матерям, чьи сыновья защищают наше Отечество на передовой. Спасибо женам, которые ждут своих мужей, берегут очаг, растят детей. Ваша любовь делает близких людей сильнее, вселяет в них уверенность в собственных силах!», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр также пожелал женщинам доброты и любви. Для 650 волонтеров и членов семей военнослужащих прошел праздничный концерт.