Политика Путин заявил, что самым значимым для него в 2023 году были события в зоне СВО 07 марта 2024 в 15:08 Размер текста - 17 + Экономика была одной из важных тем в 2023 году, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин отметил, что особую значимость в 2023 году для него представляло происходящее в рамках спецоперации. Другой важной темой стала экономика. «Самым значимым для меня в 2023 году было происходящее в зоне спецоперации», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Президент добавил, что экономика также оставалась одной из важных тем. Президент России Владимир Путин отметил, что особую значимость в 2023 году для него представляло происходящее в рамках спецоперации. Другой важной темой стала экономика. «Самым значимым для меня в 2023 году было происходящее в зоне спецоперации», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Президент добавил, что экономика также оставалась одной из важных тем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям