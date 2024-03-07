Путин заявил, что самым значимым для него в 2023 году были события в зоне СВО

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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир, топ
Экономика была одной из важных тем в 2023 году, заявил Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин отметил, что особую значимость в 2023 году для него представляло происходящее в рамках спецоперации. Другой важной темой стала экономика.

«Самым значимым для меня в 2023 году было происходящее в зоне спецоперации», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Президент добавил, что экономика также оставалась одной из важных тем.

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Президент России Владимир Путин отметил, что особую значимость в 2023 году для него представляло происходящее в рамках спецоперации. Другой важной темой стала экономика. «Самым значимым для меня в 2023 году было происходящее в зоне спецоперации», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Президент добавил, что экономика также оставалась одной из важных тем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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