Путин заявил, что самым значимым для него в 2023 году были события в зоне СВО

Экономика была одной из важных тем в 2023 году, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин отметил, что особую значимость в 2023 году для него представляло происходящее в рамках спецоперации. Другой важной темой стала экономика.
«Самым значимым для меня в 2023 году было происходящее в зоне спецоперации», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Президент добавил, что экономика также оставалась одной из важных тем.
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