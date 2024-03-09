Тюменский перевозчик увеличит количество автобусных рейсов до Кургана

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Дополнительные автобусы будут курсировать по воскресеньям Фото:

В марте увеличится количество автобусных рейсов между Курганом и Тюменью. Об этом сообщила пресс-служба ГПК «Трансавто».

«С 10 марта дополнительная пара рейсов будет выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Автобус будет отправляться из Тюмени в 09:45, из Кургана — в 15:45, с промежуточными остановками в Белозерском и Исетском», — на данные тюменской компании ссылается telegram-канал «Курганский транспорт».

В начале февраля курганский перевозчик «ПАТП-5» временно отменил автобусные рейсы в ХМАО. Представители компании объяснили свое решение отсутствием водителей.

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В марте увеличится количество автобусных рейсов между Курганом и Тюменью. Об этом сообщила пресс-служба ГПК «Трансавто». «С 10 марта дополнительная пара рейсов будет выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Автобус будет отправляться из Тюмени в 09:45, из Кургана — в 15:45, с промежуточными остановками в Белозерском и Исетском», — на данные тюменской компании ссылается telegram-канал «Курганский транспорт». В начале февраля курганский перевозчик «ПАТП-5» временно отменил автобусные рейсы в ХМАО. Представители компании объяснили свое решение отсутствием водителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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