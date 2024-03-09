Тюменский перевозчик увеличит количество автобусных рейсов до Кургана

Дополнительные автобусы будут курсировать по воскресеньям
В марте увеличится количество автобусных рейсов между Курганом и Тюменью. Об этом сообщила пресс-служба ГПК «Трансавто».
«С 10 марта дополнительная пара рейсов будет выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Автобус будет отправляться из Тюмени в 09:45, из Кургана — в 15:45, с промежуточными остановками в Белозерском и Исетском», — на данные тюменской компании ссылается telegram-канал «Курганский транспорт».
В начале февраля курганский перевозчик «ПАТП-5» временно отменил автобусные рейсы в ХМАО. Представители компании объяснили свое решение отсутствием водителей.
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