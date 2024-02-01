Курганский перевозчик отменил рейсы до ХМАО из-за отсутствия водителей

Курганский перевозчик временно отменил автобусные рейсы до Приобья (ХМАО) из-за отсутствия водителей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель компании «ПАТП-5».
«Рейс по направлению Курган — Приобье временно отменен из-за отсутствия водителей. Возможно, что его вернут обратно в апреле», — рассказал представитель перевозчика.
Данный маршрут проходил через Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск и Нягань. Автобус ходил один раз в неделю.
Ранее URA.RU писало, что перевозчик «Альбатрос» отменил рейсы из Кургана до Челябинска. По словам бизнесмена Андрея Крылова, причиной отказа от перевозок стали убытки и конкуренция с таксистами-попутчиками. Также он отменял рейсы из Кургана в Нижневартовск из-за конкуренции с тюменской компанией.
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