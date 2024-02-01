Курганский перевозчик отменил рейсы до ХМАО из-за отсутствия водителей

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Выставка КурганСпецПром 2022. Приезд Шпиленко Андрея. Курган, мост, автобус, конструкция моста
Рейс до ХМАО отменен из-за нехватки водителей Фото:

Курганский перевозчик временно отменил автобусные рейсы до Приобья (ХМАО) из-за отсутствия водителей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель компании «ПАТП-5».

«Рейс по направлению Курган — Приобье временно отменен из-за отсутствия водителей. Возможно, что его вернут обратно в апреле», — рассказал представитель перевозчика.

Данный маршрут проходил через Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск и Нягань. Автобус ходил один раз в неделю.

Ранее URA.RU писало, что перевозчик «Альбатрос» отменил рейсы из Кургана до Челябинска. По словам бизнесмена Андрея Крылова, причиной отказа от перевозок стали убытки и конкуренция с таксистами-попутчиками. Также он отменял рейсы из Кургана в Нижневартовск из-за конкуренции с тюменской компанией.

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Курганский перевозчик временно отменил автобусные рейсы до Приобья (ХМАО) из-за отсутствия водителей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель компании «ПАТП-5». «Рейс по направлению Курган — Приобье временно отменен из-за отсутствия водителей. Возможно, что его вернут обратно в апреле», — рассказал представитель перевозчика. Данный маршрут проходил через Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск и Нягань. Автобус ходил один раз в неделю. Ранее URA.RU писало, что перевозчик «Альбатрос» отменил рейсы из Кургана до Челябинска. По словам бизнесмена Андрея Крылова, причиной отказа от перевозок стали убытки и конкуренция с таксистами-попутчиками. Также он отменял рейсы из Кургана в Нижневартовск из-за конкуренции с тюменской компанией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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