Курганский перевозчик отменил рейсы до ХМАО из-за отсутствия водителей

01 февраля 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Рейс до ХМАО отменен из-за нехватки водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский перевозчик временно отменил автобусные рейсы до Приобья (ХМАО) из-за отсутствия водителей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель компании «ПАТП-5». «Рейс по направлению Курган — Приобье временно отменен из-за отсутствия водителей. Возможно, что его вернут обратно в апреле», — рассказал представитель перевозчика. Данный маршрут проходил через Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск и Нягань. Автобус ходил один раз в неделю. Ранее URA.RU писало, что перевозчик «Альбатрос» отменил рейсы из Кургана до Челябинска. По словам бизнесмена Андрея Крылова, причиной отказа от перевозок стали убытки и конкуренция с таксистами-попутчиками. Также он отменял рейсы из Кургана в Нижневартовск из-за конкуренции с тюменской компанией.

Курганский перевозчик временно отменил автобусные рейсы до Приобья (ХМАО) из-за отсутствия водителей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель компании «ПАТП-5». «Рейс по направлению Курган — Приобье временно отменен из-за отсутствия водителей. Возможно, что его вернут обратно в апреле», — рассказал представитель перевозчика. Данный маршрут проходил через Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск и Нягань. Автобус ходил один раз в неделю. Ранее URA.RU писало, что перевозчик «Альбатрос» отменил рейсы из Кургана до Челябинска. По словам бизнесмена Андрея Крылова, причиной отказа от перевозок стали убытки и конкуренция с таксистами-попутчиками. Также он отменял рейсы из Кургана в Нижневартовск из-за конкуренции с тюменской компанией.