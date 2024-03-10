10 марта 2024

Названа новая дата концерта Zivert в Челябинске

Концерт Zivert в Челябинске перенесли на 27 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Big Love Show в МТС Live Холл. Екатеринбург, zivert, зиверт юлия
Концерт перенесли с июня на октябрь Фото:

Новой датой концерта певицы Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) в Челябинске стало 27 октября. Выступление должно было пройти 9 июня, сообщили на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Концерт Zivert, запланированный на 9 июня, переносится на 27 октября, — говорится на сайте зрелищных касс. Билеты на концерт певицы вновь стали доступны к покупке.

Организаторы принесли извинения за причиненные неудобства. Еще в феврале Zivert рассказала, что ей пришлось отменить все свои выступления, как минимум до осени 2024 года в связи с прогрессирующим ухудшением здоровья.

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Новой датой концерта певицы Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) в Челябинске стало 27 октября. Выступление должно было пройти 9 июня, сообщили на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт Zivert, запланированный на 9 июня, переносится на 27 октября, — говорится на сайте зрелищных касс. Билеты на концерт певицы вновь стали доступны к покупке. Организаторы принесли извинения за причиненные неудобства. Еще в феврале Zivert рассказала, что ей пришлось отменить все свои выступления, как минимум до осени 2024 года в связи с прогрессирующим ухудшением здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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