Названа новая дата концерта Zivert в Челябинске

Концерт перенесли с июня на октябрь
Новой датой концерта певицы Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) в Челябинске стало 27 октября. Выступление должно было пройти 9 июня, сообщили на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Концерт Zivert, запланированный на 9 июня, переносится на 27 октября, — говорится на сайте зрелищных касс. Билеты на концерт певицы вновь стали доступны к покупке.
Организаторы принесли извинения за причиненные неудобства. Еще в феврале Zivert рассказала, что ей пришлось отменить все свои выступления, как минимум до осени 2024 года в связи с прогрессирующим ухудшением здоровья.
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