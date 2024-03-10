Названа новая дата концерта Zivert в Челябинске

Концерт Zivert в Челябинске перенесли на 27 октября

11 марта 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Концерт перенесли с июня на октябрь Фото: Илья Московец © URA.RU Новой датой концерта певицы Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) в Челябинске стало 27 октября. Выступление должно было пройти 9 июня, сообщили на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт Zivert, запланированный на 9 июня, переносится на 27 октября, — говорится на сайте зрелищных касс. Билеты на концерт певицы вновь стали доступны к покупке. Организаторы принесли извинения за причиненные неудобства. Еще в феврале Zivert рассказала, что ей пришлось отменить все свои выступления, как минимум до осени 2024 года в связи с прогрессирующим ухудшением здоровья.

Новой датой концерта певицы Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) в Челябинске стало 27 октября. Выступление должно было пройти 9 июня, сообщили на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт Zivert, запланированный на 9 июня, переносится на 27 октября, — говорится на сайте зрелищных касс. Билеты на концерт певицы вновь стали доступны к покупке. Организаторы принесли извинения за причиненные неудобства. Еще в феврале Zivert рассказала, что ей пришлось отменить все свои выступления, как минимум до осени 2024 года в связи с прогрессирующим ухудшением здоровья.