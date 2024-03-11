В Екатеринбурге за миллиард рублей продают торговый центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Причину продажи собственник не указал (архивное фото)
Причину продажи собственник не указал (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу торговый центр "Мега Ленд" на улице Альпинистов, 85. Информация об этом появилась на сайте недвижимости "Торги-ру". 

"На торги выставлен ТЦ "Мега Ленд" с арендаторами за 1 011 439 000 рублей. Количество этажей — 3, общая площадь торгового центра — 28 525,9 квадратных метров", — говорится в объявлении. Стоимость одного квадратного метра в этом ТЦ оценивается в 35 458 рублей. 

Также вместе со зданием продается насосная станция пожаротушения, линия электропередач, водопровод и земельный участок для парковки площадью 44 246 квадратных метра. Торги будут проходить до пятого апреля 2024 года. 

Общая площадь выставленного на продажу участка - 442 сотки
Общая площадь выставленного на продажу участка - 442 сотки
Фото:

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В Екатеринбурге выставили на продажу торговый центр "Мега Ленд" на улице Альпинистов, 85. Информация об этом появилась на сайте недвижимости "Торги-ру".  "На торги выставлен ТЦ "Мега Ленд" с арендаторами за 1 011 439 000 рублей. Количество этажей — 3, общая площадь торгового центра — 28 525,9 квадратных метров", — говорится в объявлении. Стоимость одного квадратного метра в этом ТЦ оценивается в 35 458 рублей.  Также вместе со зданием продается насосная станция пожаротушения, линия электропередач, водопровод и земельный участок для парковки площадью 44 246 квадратных метра. Торги будут проходить до пятого апреля 2024 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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