В Екатеринбурге за миллиард рублей продают торговый центр. Фото

В Екатеринбурге выставили на продажу торговый центр "Мега Ленд" на улице Альпинистов, 85. Информация об этом появилась на сайте недвижимости "Торги-ру".
"На торги выставлен ТЦ "Мега Ленд" с арендаторами за 1 011 439 000 рублей. Количество этажей — 3, общая площадь торгового центра — 28 525,9 квадратных метров", — говорится в объявлении. Стоимость одного квадратного метра в этом ТЦ оценивается в 35 458 рублей.
Также вместе со зданием продается насосная станция пожаротушения, линия электропередач, водопровод и земельный участок для парковки площадью 44 246 квадратных метра. Торги будут проходить до пятого апреля 2024 года.
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