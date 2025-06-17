На Урал привезли уникальный советский самолет из Самары. Фото

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Экспонат доставили в музей в Верхней Пышме
Экспонат доставили в музей в Верхней Пышме Фото:

В коллекцию транспортных самолетов Музейного комплекса Верхней Пышмы (Свердловская область) поступил советский многоцелевой самолет Ан-72. Кадрами уникального судна поделились в социальных сетях музея. 

«Ан-72 прибыл из Самары. Уникальное расположение двигателей для серийного реактивного самолета: над крыльями, что увеличивает его подъемную силу. За эту характерную особенность Ан-72 ласково прозвали „Чебурашка“», — рассказали в telegram-канале музейного комплекса. 

В учреждении также напомнили, что именно на Ан-72 впервые в советской транспортной авиации штурман был заменен навигационными системами. Кроме того, эта модель самолета стала рекордсменом: в ноябре 1983 года летчики Марина Попович и Сергей Максимов поднялись на Ан-72 на высоту 13 410 метров, что стало мировым достижением для самолетов данного класса.

Ранее в верхнепышминский музей привезли уникальные экспонаты из Салехарда. Выставка посвящена строительству Трансполярной магистрали на Крайнем Севере. 

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В коллекцию транспортных самолетов Музейного комплекса Верхней Пышмы (Свердловская область) поступил советский многоцелевой самолет Ан-72. Кадрами уникального судна поделились в социальных сетях музея.  «Ан-72 прибыл из Самары. Уникальное расположение двигателей для серийного реактивного самолета: над крыльями, что увеличивает его подъемную силу. За эту характерную особенность Ан-72 ласково прозвали „Чебурашка“», — рассказали в telegram-канале музейного комплекса.  В учреждении также напомнили, что именно на Ан-72 впервые в советской транспортной авиации штурман был заменен навигационными системами. Кроме того, эта модель самолета стала рекордсменом: в ноябре 1983 года летчики Марина Попович и Сергей Максимов поднялись на Ан-72 на высоту 13 410 метров, что стало мировым достижением для самолетов данного класса. Ранее в верхнепышминский музей привезли уникальные экспонаты из Салехарда. Выставка посвящена строительству Трансполярной магистрали на Крайнем Севере. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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