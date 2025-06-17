В коллекцию транспортных самолетов Музейного комплекса Верхней Пышмы (Свердловская область) поступил советский многоцелевой самолет Ан-72. Кадрами уникального судна поделились в социальных сетях музея.
«Ан-72 прибыл из Самары. Уникальное расположение двигателей для серийного реактивного самолета: над крыльями, что увеличивает его подъемную силу. За эту характерную особенность Ан-72 ласково прозвали „Чебурашка“», — рассказали в telegram-канале музейного комплекса.
В учреждении также напомнили, что именно на Ан-72 впервые в советской транспортной авиации штурман был заменен навигационными системами. Кроме того, эта модель самолета стала рекордсменом: в ноябре 1983 года летчики Марина Попович и Сергей Максимов поднялись на Ан-72 на высоту 13 410 метров, что стало мировым достижением для самолетов данного класса.
Ранее в верхнепышминский музей привезли уникальные экспонаты из Салехарда. Выставка посвящена строительству Трансполярной магистрали на Крайнем Севере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!