Названы причины, по которым челябинки берут в жилье в ипотеку чаще всего

В Челябинске женщины оформляют ипотеку из-за рождения детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты. Челябинск, ключи от квартиры, пожилой человек, старый человек
Треть опрошенных челябинок решили оформить ипотеку самостоятельно Фото:

Главными поводами оформить ипотечный кредит для жительниц Челябинска стали рождение ребенка, желание жить отдельно от родителей и обезопасить себя. Об этом сообщили 11 марта в пресс-службе компании «Росгосстрах».

«Для 39% женщин основной причиной покупки жилья в ипотеку стало появление ребенка. Для 27% — желание жить отдельно от родственников. Помимо этого, челябинки связывают решение об ипотеке с желанием обезопасить себя (16%) или обеспечить жильем родственников (7%). Лишь 7% челябинских ипотечниц рассматривали квартиру как источник пассивного дохода», — пояснили в пресс-службе.

Примерно 31% опрошенных женщин приняли решение оформить кредит на жилье самостоятельно, еще 47% оформили кредит на супруга. Большинство (68%) воспользовались ипотекой в возрасте от 26 до 30 лет.

Наиболее востребованными ипотечными программами у жительниц Челябинска оказались ипотека с материнским капиталом (33%), стандартная программа на квартиру в новостройке (25%) или на вторичное жилье (16%). Рассчитаться за купленное жилье больше половины жительниц Челябинска (56%) планируют в течение ближайших 10-15 лет, а 10% — в срок до трех лет.

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Главными поводами оформить ипотечный кредит для жительниц Челябинска стали рождение ребенка, желание жить отдельно от родителей и обезопасить себя. Об этом сообщили 11 марта в пресс-службе компании «Росгосстрах». «Для 39% женщин основной причиной покупки жилья в ипотеку стало появление ребенка. Для 27% — желание жить отдельно от родственников. Помимо этого, челябинки связывают решение об ипотеке с желанием обезопасить себя (16%) или обеспечить жильем родственников (7%). Лишь 7% челябинских ипотечниц рассматривали квартиру как источник пассивного дохода», — пояснили в пресс-службе. Примерно 31% опрошенных женщин приняли решение оформить кредит на жилье самостоятельно, еще 47% оформили кредит на супруга. Большинство (68%) воспользовались ипотекой в возрасте от 26 до 30 лет. Наиболее востребованными ипотечными программами у жительниц Челябинска оказались ипотека с материнским капиталом (33%), стандартная программа на квартиру в новостройке (25%) или на вторичное жилье (16%). Рассчитаться за купленное жилье больше половины жительниц Челябинска (56%) планируют в течение ближайших 10-15 лет, а 10% — в срок до трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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