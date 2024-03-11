Названы причины, по которым челябинки берут в жилье в ипотеку чаще всего

В Челябинске женщины оформляют ипотеку из-за рождения детей

11 марта 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Треть опрошенных челябинок решили оформить ипотеку самостоятельно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главными поводами оформить ипотечный кредит для жительниц Челябинска стали рождение ребенка, желание жить отдельно от родителей и обезопасить себя. Об этом сообщили 11 марта в пресс-службе компании «Росгосстрах». «Для 39% женщин основной причиной покупки жилья в ипотеку стало появление ребенка. Для 27% — желание жить отдельно от родственников. Помимо этого, челябинки связывают решение об ипотеке с желанием обезопасить себя (16%) или обеспечить жильем родственников (7%). Лишь 7% челябинских ипотечниц рассматривали квартиру как источник пассивного дохода», — пояснили в пресс-службе. Примерно 31% опрошенных женщин приняли решение оформить кредит на жилье самостоятельно, еще 47% оформили кредит на супруга. Большинство (68%) воспользовались ипотекой в возрасте от 26 до 30 лет. Наиболее востребованными ипотечными программами у жительниц Челябинска оказались ипотека с материнским капиталом (33%), стандартная программа на квартиру в новостройке (25%) или на вторичное жилье (16%). Рассчитаться за купленное жилье больше половины жительниц Челябинска (56%) планируют в течение ближайших 10-15 лет, а 10% — в срок до трех лет.

Главными поводами оформить ипотечный кредит для жительниц Челябинска стали рождение ребенка, желание жить отдельно от родителей и обезопасить себя. Об этом сообщили 11 марта в пресс-службе компании «Росгосстрах». «Для 39% женщин основной причиной покупки жилья в ипотеку стало появление ребенка. Для 27% — желание жить отдельно от родственников. Помимо этого, челябинки связывают решение об ипотеке с желанием обезопасить себя (16%) или обеспечить жильем родственников (7%). Лишь 7% челябинских ипотечниц рассматривали квартиру как источник пассивного дохода», — пояснили в пресс-службе. Примерно 31% опрошенных женщин приняли решение оформить кредит на жилье самостоятельно, еще 47% оформили кредит на супруга. Большинство (68%) воспользовались ипотекой в возрасте от 26 до 30 лет. Наиболее востребованными ипотечными программами у жительниц Челябинска оказались ипотека с материнским капиталом (33%), стандартная программа на квартиру в новостройке (25%) или на вторичное жилье (16%). Рассчитаться за купленное жилье больше половины жительниц Челябинска (56%) планируют в течение ближайших 10-15 лет, а 10% — в срок до трех лет.