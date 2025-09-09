Пора доставать пуховики: в Челябинской области похолодает до одного градуса

В Челябинской области синоптики предупредили о сильном похолодании
В Челябинске и области вступает в права промозглая осень
В Челябинске и области вступает в права промозглая осень

В Челябинской области в ночные часы похолодает до одного градуса. О погоде на 10 сентября сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, при прояснении до одного градуса тепла, днём 12-17 градусов выше нуля», — предупредили метеорологи.

Синоптики также сообщили, что сырую и холодную погоду будет сопровождать северный либо северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, порывы могут составить 16 метров в секунду. В самом Челябинске ожидается также облачная погода с дождями. Ночью около 8-10 градусов, днем до 14-16 градусов тепла. Уже к выходным метеорологи обещают наступление «бабьего лета».

