Пора доставать пуховики: в Челябинской области похолодает до одного градуса

В Челябинской области в ночные часы похолодает до одного градуса. О погоде на 10 сентября сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, при прояснении до одного градуса тепла, днём 12-17 градусов выше нуля», — предупредили метеорологи.
Синоптики также сообщили, что сырую и холодную погоду будет сопровождать северный либо северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, порывы могут составить 16 метров в секунду. В самом Челябинске ожидается также облачная погода с дождями. Ночью около 8-10 градусов, днем до 14-16 градусов тепла. Уже к выходным метеорологи обещают наступление «бабьего лета».
