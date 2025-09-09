В челябинском поселке сделают дорогу, ремонта которой долго ждали жители

Госэкпертиза одобрила ремонт дороги в многострадальном челябинском поселке
Ремонт дороги госэкспертиза одобрила 5 сентября 2025 года
Ремонт дороги госэкспертиза одобрила 5 сентября 2025 года

В челябинском поселке Увельский Челябинской области отремонтируют автомобильную дорогу на улице Дружная. Будет проведен капитальный ремонт. Проект одобрила госэкспертиза, сообщается на сайте госреестра.

«Госэкспертиза одобрила капитальный ремонт автомобильной дороги на улице Дружная в Увельском районе Челябинской области. Дата заключения экспертизы — 5 сентября 2025 года. Строительством займется администрация района», — сообщается на сайте госреестра.

Ранее жители неоднократно обращались за помощью к властям с просьбой о ремонте дорог в Увельском районе, поскольку те были в плачевном состоянии. В мае 2025 года они требовали отремонтировать дорогу, где образовались большие ямы.

