В Челябинске частично закроют движение по Университетской набережной с 10 по 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Движение по Университетской набережной частично закроют. Для проведения работ на инженерных сетях с 23 часов 10 сентября до 23 часов 16 сентября будет закрыто движение по улице Университетская набережная в районе дома № 40А», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Движение транспорта в сторону центра организуют по встречной полосе. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и строго следовать установленным временным знакам.
В Челябинске ранее на два года ввели полное ограничение движения автомобильного транспорта по участку проспекта Победы от улицы Косарева до улицы Краснознаменной. Перекрытие связано с очередным этапом строительства метротрама, сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!