В Челябинске временно ограничат движение по Университетской набережной
Движение на участке ограничат на неделю
Движение на участке ограничат на неделю

В Челябинске частично закроют движение по Университетской набережной с 10 по 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«Движение по Университетской набережной частично закроют. Для проведения работ на инженерных сетях с 23 часов 10 сентября до 23 часов 16 сентября будет закрыто движение по улице Университетская набережная в районе дома № 40А», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Движение транспорта в сторону центра организуют по встречной полосе. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и строго следовать установленным временным знакам.

В Челябинске ранее на два года ввели полное ограничение движения автомобильного транспорта по участку проспекта Победы от улицы Косарева до улицы Краснознаменной. Перекрытие связано с очередным этапом строительства метротрама, сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. 

Схема ограничения движения по Университетской набережной
Схема ограничения движения по Университетской набережной
Фото:

