11 марта 2024

Мэрия Перми не нашла подрядчика для отливки подарочных статуэток за 800 тысяч рублей

Власти Перми не смогли потратить сотни тысяч рублей на статуэтки
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Перми не смогла закупить подарочные статуэтки (архивное фото) Фото:

Мэрия Перми не нашла подрядчика для изготовления сувенирных статуэток. На эти цели было предусмотрено 800 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

«Изготовление сувенирных статуэток из оловянного сплава в подарочной упаковке. Начальная цена контракта 807 тысяч 167 рублей», — указано в документации тендера. На торги никто не прислал заявки.

Согласно техзаданию, статуэтки должны были изображать известных личностей, которые внесли значительный вклад в развитие Пермского края. Например, к таковым власти отнесли британского ученого Родерика Мэрчисона, который описал Пермский геологический период.

Итоги электронного аукциона были подведены 11 марта. В результате не нашлось желающих изготавливать статуэтки. Торги признали не состоявшимися, отмечено в документации тендера.

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Мэрия Перми не нашла подрядчика для изготовления сувенирных статуэток. На эти цели было предусмотрено 800 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. «Изготовление сувенирных статуэток из оловянного сплава в подарочной упаковке. Начальная цена контракта 807 тысяч 167 рублей», — указано в документации тендера. На торги никто не прислал заявки. Согласно техзаданию, статуэтки должны были изображать известных личностей, которые внесли значительный вклад в развитие Пермского края. Например, к таковым власти отнесли британского ученого Родерика Мэрчисона, который описал Пермский геологический период. Итоги электронного аукциона были подведены 11 марта. В результате не нашлось желающих изготавливать статуэтки. Торги признали не состоявшимися, отмечено в документации тендера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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