Мэрия Перми не нашла подрядчика для отливки подарочных статуэток за 800 тысяч рублей

Мэрия Перми не нашла подрядчика для изготовления сувенирных статуэток. На эти цели было предусмотрено 800 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
«Изготовление сувенирных статуэток из оловянного сплава в подарочной упаковке. Начальная цена контракта 807 тысяч 167 рублей», — указано в документации тендера. На торги никто не прислал заявки.
Согласно техзаданию, статуэтки должны были изображать известных личностей, которые внесли значительный вклад в развитие Пермского края. Например, к таковым власти отнесли британского ученого Родерика Мэрчисона, который описал Пермский геологический период.
Итоги электронного аукциона были подведены 11 марта. В результате не нашлось желающих изготавливать статуэтки. Торги признали не состоявшимися, отмечено в документации тендера.
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