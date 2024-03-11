Мэрия Перми не нашла подрядчика для отливки подарочных статуэток за 800 тысяч рублей

Власти Перми не смогли потратить сотни тысяч рублей на статуэтки

12 марта 2024 в 02:54 Размер текста - 17 +

Мэрия Перми не смогла закупить подарочные статуэтки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэрия Перми не нашла подрядчика для изготовления сувенирных статуэток. На эти цели было предусмотрено 800 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. «Изготовление сувенирных статуэток из оловянного сплава в подарочной упаковке. Начальная цена контракта 807 тысяч 167 рублей», — указано в документации тендера. На торги никто не прислал заявки. Согласно техзаданию, статуэтки должны были изображать известных личностей, которые внесли значительный вклад в развитие Пермского края. Например, к таковым власти отнесли британского ученого Родерика Мэрчисона, который описал Пермский геологический период. Итоги электронного аукциона были подведены 11 марта. В результате не нашлось желающих изготавливать статуэтки. Торги признали не состоявшимися, отмечено в документации тендера.

Мэрия Перми не нашла подрядчика для изготовления сувенирных статуэток. На эти цели было предусмотрено 800 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. «Изготовление сувенирных статуэток из оловянного сплава в подарочной упаковке. Начальная цена контракта 807 тысяч 167 рублей», — указано в документации тендера. На торги никто не прислал заявки. Согласно техзаданию, статуэтки должны были изображать известных личностей, которые внесли значительный вклад в развитие Пермского края. Например, к таковым власти отнесли британского ученого Родерика Мэрчисона, который описал Пермский геологический период. Итоги электронного аукциона были подведены 11 марта. В результате не нашлось желающих изготавливать статуэтки. Торги признали не состоявшимися, отмечено в документации тендера.