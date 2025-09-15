Пермские депутаты из-за Махонина меняют график пленарки

Депутатам придется проснуться пораньше
Депутатам придется проснуться пораньше

Депутаты заксобрания Пермского края соберутся на пленарное заседание 18 сентября на час раньше. «Пленарка» стартует в 9:00 вместо привычных 10:00. Дело в том, что на 12:00 назначена торжественная церемония вступления в должность вновь избранного губернатором Дмитрия Махонина, пояснил источник URA.RU в политэлитах.

«Пленарка в этот раз начнется в 9:00. Поскольку стартуют на час раньше, депутаты успеют качественно рассмотреть все вопросы повестки и пойти на торжественную церемонию вступления в должность главы региона», — отметил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что инаугурация Дмитрия Махонина пройдет 18 сентября в 12:00 в большом зале филармонии на ул. Куйбышева, 14. По итогам выборов, Дмитрий Махонин набрал 70,91% голосов.

