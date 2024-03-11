Супружеская пара пыталась вывезти из Челябинска в Душанбе 4 млн рублей. Фото

12 марта 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Супруги не знали о необходимости декларирования данной суммы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супружеская пара, летящая рейсом Челябинск-Душанбе, пыталась вывезти из страны четыре млн рублей наличными. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудникам они пояснили, что не знали о необходимости декларирования данной суммы. «В текущем году это первое крупное превышение нормы вывоза денежных средств на таможенном посту Аэропорт Баландино. В ходе опроса выяснилось, что путешественники не знали об обязанности декларирования наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте сумму в 10 тысяч долларов США на человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Там отметили, что в отношении главы семьи возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»). Из четырех млн рублей им вернули чуть меньше половины — 1,8 млн рублей, что эквивалентно 20 тысячам долларов (по 10 тысяч долларов на человека) под расписку. Оставшуюся сумму изъяли до решения суда. «Согласно таможенным правилам, денежные средства в иностранной валюте эквивалентом более 10 тысяч долларов США запрещено вывозить из России в любые, даже „дружественные“ страны. Однако наличные рубли свыше указанной нормы вывозить можно. В данном случае авиапассажиру требовалось подать пассажирскую таможенную декларацию. По курсу ЦБ России перемещаемые 2,18 млн российских рублей не были задекларированы и оказались предметом правонарушения», — приводит слова начальника таможенного поста аэропорта Баландино Алексея Алексеева пресс-служба ведомства. Денежные средства были не задеклорированны Фото: пресс-служба Челябинской таможни Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Супружеская пара, летящая рейсом Челябинск-Душанбе, пыталась вывезти из страны четыре млн рублей наличными. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудникам они пояснили, что не знали о необходимости декларирования данной суммы. «В текущем году это первое крупное превышение нормы вывоза денежных средств на таможенном посту Аэропорт Баландино. В ходе опроса выяснилось, что путешественники не знали об обязанности декларирования наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте сумму в 10 тысяч долларов США на человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Там отметили, что в отношении главы семьи возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»). Из четырех млн рублей им вернули чуть меньше половины — 1,8 млн рублей, что эквивалентно 20 тысячам долларов (по 10 тысяч долларов на человека) под расписку. Оставшуюся сумму изъяли до решения суда. «Согласно таможенным правилам, денежные средства в иностранной валюте эквивалентом более 10 тысяч долларов США запрещено вывозить из России в любые, даже „дружественные“ страны. Однако наличные рубли свыше указанной нормы вывозить можно. В данном случае авиапассажиру требовалось подать пассажирскую таможенную декларацию. По курсу ЦБ России перемещаемые 2,18 млн российских рублей не были задекларированы и оказались предметом правонарушения», — приводит слова начальника таможенного поста аэропорта Баландино Алексея Алексеева пресс-служба ведомства.