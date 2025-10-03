«Слышны выстрелы»: под Екатеринбургом задержали военного

Под Екатеринбургом сотрудники военной полиции задержали военнослужащего. Очевидцы говорят, что во время операции якобы были слышны выстрелы. Подробнее об истории URA.RU рассказал военный адвокат Петр Портнягин.
«Мужчина после вражеского обстрела попал в список пропавших без вести. Когда он узнал об этом, то связался с руководством, чтобы сказать, что он живой. После этого за ним выехала военная полиция. По словам очевидцев, мужчину задержали в Полевском, якобы во время это были слышны выстрелы. Но пострадавших нет», — сказал Портнягин.
По его словам, сейчас боец находится в пункте сбора самовольно оставивших часть (СОЧ). Он готовится к отправке в зону СВО.
Обновлено в 15:57:
URA.RU обратилось за комментарием в Военно-следственное управление СКР по Центральному военному округу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
