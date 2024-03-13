Мэр из ХМАО оценил новую лыжную базу

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин оценил готовность новой лыжной базы в Ваховске. Здание спортобъекта уже возведено, строители устанавливают оборудование.
«Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин проконтролировал ход строительства новой лыжной базы в Ваховске. По словам подрядчика, все основные работы в здании завершены. Сейчас строители налаживают системы пожарной безопасности и вентиляции, устанавливают оборудование и инвентарь», — сообщили агентству в пресс-службе Нижневартовского района. После схода снега на территории базы обустроят тротуары и газоны.
Во время разговора с инструктором спортивной школы Саломатин пообещал решить вопрос с обновлением спортинвентаря базы и поручил подготовить список необходимого оборудования. «В апреле запланировано заседание Думы Нижневартовского района, где будем уточнять бюджет. При наличии соответствующего запроса не вижу сложности в выделении средств», — подчеркнул глава Нижневартовского района.
Ранее URA.RU писало, что летом в Нижневартовском районе начали строить новую лыжную базу. Объект планировали ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года, но перенесли сроки на 2024 год.
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