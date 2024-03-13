Мэр из ХМАО оценил новую лыжную базу

В Нижневартовском районе ХМАО достраивают лыжную базу
© Служба новостей «URA.RU»
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Лыжи. Тюмень, лыжная база, зима, лыжи, спорт, лыжные ботинки, лыжные крепления, лыжный спорт
Строители завершают возведение новой лыжной базы в Ваховске Фото:

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин оценил готовность новой лыжной базы в Ваховске. Здание спортобъекта уже возведено, строители устанавливают оборудование.

«Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин проконтролировал ход строительства новой лыжной базы в Ваховске. По словам подрядчика, все основные работы в здании завершены. Сейчас строители налаживают системы пожарной безопасности и вентиляции, устанавливают оборудование и инвентарь», — сообщили агентству в пресс-службе Нижневартовского района. После схода снега на территории базы обустроят тротуары и газоны.

Во время разговора с инструктором спортивной школы Саломатин пообещал решить вопрос с обновлением спортинвентаря базы и поручил подготовить список необходимого оборудования. «В апреле запланировано заседание Думы Нижневартовского района, где будем уточнять бюджет. При наличии соответствующего запроса не вижу сложности в выделении средств», — подчеркнул глава Нижневартовского района.

Ранее URA.RU писало, что летом в Нижневартовском районе начали строить новую лыжную базу. Объект планировали ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года, но перенесли сроки на 2024 год.

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Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин оценил готовность новой лыжной базы в Ваховске. Здание спортобъекта уже возведено, строители устанавливают оборудование. «Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин проконтролировал ход строительства новой лыжной базы в Ваховске. По словам подрядчика, все основные работы в здании завершены. Сейчас строители налаживают системы пожарной безопасности и вентиляции, устанавливают оборудование и инвентарь», — сообщили агентству в пресс-службе Нижневартовского района. После схода снега на территории базы обустроят тротуары и газоны. Во время разговора с инструктором спортивной школы Саломатин пообещал решить вопрос с обновлением спортинвентаря базы и поручил подготовить список необходимого оборудования. «В апреле запланировано заседание Думы Нижневартовского района, где будем уточнять бюджет. При наличии соответствующего запроса не вижу сложности в выделении средств», — подчеркнул глава Нижневартовского района. Ранее URA.RU писало, что летом в Нижневартовском районе начали строить новую лыжную базу. Объект планировали ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года, но перенесли сроки на 2024 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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