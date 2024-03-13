На СВО погиб оператор дрона из Пермского края

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Похороны главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова. Челябинск, аминов сибагатулла, похороны
Церемония прощания с бойцом состоится 14 марта Фото:

В ходе спецоперации погиб рядовой из Пермского края Александр Палкин. Он служил оператором беспилотника, сообщили в администрации Краснокамского городского округа.

«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, рядовой Палкин Александр Александрович. Служил в должности оператор беспилотных летательных аппаратов», — говорится на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Церемония прощания с бойцом состоится 14 марта. Родные и близкие соберутся в ДК с. Черная.

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В ходе спецоперации погиб рядовой из Пермского края Александр Палкин. Он служил оператором беспилотника, сообщили в администрации Краснокамского городского округа. «При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, рядовой Палкин Александр Александрович. Служил в должности оператор беспилотных летательных аппаратов», — говорится на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания с бойцом состоится 14 марта. Родные и близкие соберутся в ДК с. Черная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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