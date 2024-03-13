На СВО погиб оператор дрона из Пермского края

Церемония прощания с бойцом состоится 14 марта
В ходе спецоперации погиб рядовой из Пермского края Александр Палкин. Он служил оператором беспилотника, сообщили в администрации Краснокамского городского округа.
«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, рядовой Палкин Александр Александрович. Служил в должности оператор беспилотных летательных аппаратов», — говорится на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Церемония прощания с бойцом состоится 14 марта. Родные и близкие соберутся в ДК с. Черная.
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