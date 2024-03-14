Россиянам хотят разрешить любую самооборону при защите жилья

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Дом Правительства РФ. Москва, белый дом, здание правительства рф, дом правительства рф, ледокол, москва-река
Законопроект направлен на отзыв в Правительство Фото:

Депутаты ЛДПР предлагают защитить россиян, которые защищают себя и своих близких от незаконного вторжения в свои дома. Люди должны иметь право на самозащиту без опасности уголовного преследования. Это следует из соответствующего законопроекта.

«За превышение пределов необходимой обороны людей, защищавших себя и своих близких, могут привлечь к уголовной ответственности. Депутаты фракции ЛДПР предлагают оградить от несправедливых обвинений россиян, в чье жилье незаконно проникли злоумышленники», — передает текст документа «Парламентская газета». Там отмечается, что граждане должны всеми способами защищать свои жизни, жизни родных и свое имущество.

Фракция ЛДПР ранее также выступала с инициативой увеличить штрафы за плохие дороги, пишет «Национальная служба новостей». Депутаты предложили повысить штрафы для должностных лиц и юридических лиц за плохое состояние трассы до 50 тысяч и 600 тысяч рублей

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Депутаты ЛДПР предлагают защитить россиян, которые защищают себя и своих близких от незаконного вторжения в свои дома. Люди должны иметь право на самозащиту без опасности уголовного преследования. Это следует из соответствующего законопроекта. «За превышение пределов необходимой обороны людей, защищавших себя и своих близких, могут привлечь к уголовной ответственности. Депутаты фракции ЛДПР предлагают оградить от несправедливых обвинений россиян, в чье жилье незаконно проникли злоумышленники», — передает текст документа «Парламентская газета». Там отмечается, что граждане должны всеми способами защищать свои жизни, жизни родных и свое имущество. Фракция ЛДПР ранее также выступала с инициативой увеличить штрафы за плохие дороги, пишет «Национальная служба новостей». Депутаты предложили повысить штрафы для должностных лиц и юридических лиц за плохое состояние трассы до 50 тысяч и 600 тысяч рублей
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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