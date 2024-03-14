Россиянам хотят разрешить любую самооборону при защите жилья

14 марта 2024 в 05:10 Размер текста - 17 +

Законопроект направлен на отзыв в Правительство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты ЛДПР предлагают защитить россиян, которые защищают себя и своих близких от незаконного вторжения в свои дома. Люди должны иметь право на самозащиту без опасности уголовного преследования. Это следует из соответствующего законопроекта. «За превышение пределов необходимой обороны людей, защищавших себя и своих близких, могут привлечь к уголовной ответственности. Депутаты фракции ЛДПР предлагают оградить от несправедливых обвинений россиян, в чье жилье незаконно проникли злоумышленники», — передает текст документа « Парламентская газета». Там отмечается, что граждане должны всеми способами защищать свои жизни, жизни родных и свое имущество. Фракция ЛДПР ранее также выступала с инициативой увеличить штрафы за плохие дороги, пишет «Национальная служба новостей». Депутаты предложили повысить штрафы для должностных лиц и юридических лиц за плохое состояние трассы до 50 тысяч и 600 тысяч рублей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты ЛДПР предлагают защитить россиян, которые защищают себя и своих близких от незаконного вторжения в свои дома. Люди должны иметь право на самозащиту без опасности уголовного преследования. Это следует из соответствующего законопроекта. «За превышение пределов необходимой обороны людей, защищавших себя и своих близких, могут привлечь к уголовной ответственности. Депутаты фракции ЛДПР предлагают оградить от несправедливых обвинений россиян, в чье жилье незаконно проникли злоумышленники», — передает текст документа «Парламентская газета». Там отмечается, что граждане должны всеми способами защищать свои жизни, жизни родных и свое имущество. Фракция ЛДПР ранее также выступала с инициативой увеличить штрафы за плохие дороги, пишет «Национальная служба новостей». Депутаты предложили повысить штрафы для должностных лиц и юридических лиц за плохое состояние трассы до 50 тысяч и 600 тысяч рублей