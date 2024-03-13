Швеи Магнитогорска (Челябинская область) отправили на фронт 50 антидроновых одеял, скрывающих бойцов от тепловизоров. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.
«Швеи из Магнитогорска привезли 50 антидроновых одеял в Народный фронт по потребности одного из бойцов. Такие одеяла они передают не в первый раз», — сообщил URA.RU Рыжий.
К волонтерскому объединению «Швеи Магнитки» боец с позывным «Юрист» обратился самостоятельно. Он попросил женщин сшить партию одеял, которые позволяют скрываться от тепловизоров ночью на протяжении длительного времени. Первую партию из 50 одеял швеи передали через волонтера ОНФ, а вторую решили доставить в отделение лично.
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