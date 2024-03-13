13 марта 2024

Магнитогорские швеи отправили на фронт 50 антидроновых одеял. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, снаряд, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, снаряжение, экипировка, спальный мешок, мобилизация
Маскирующие от тепловизоров одеяла помогают оставаться незамеченными ночью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Швеи Магнитогорска (Челябинская область) отправили на фронт 50 антидроновых одеял, скрывающих бойцов от тепловизоров. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.

«Швеи из Магнитогорска привезли 50 антидроновых одеял в Народный фронт по потребности одного из бойцов. Такие одеяла они передают не в первый раз», — сообщил URA.RU Рыжий.

К волонтерскому объединению «Швеи Магнитки» боец с позывным «Юрист» обратился самостоятельно. Он попросил женщин сшить партию одеял, которые позволяют скрываться от тепловизоров ночью на протяжении длительного времени. Первую партию из 50 одеял швеи передали через волонтера ОНФ, а вторую решили доставить в отделение лично.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Швеи Магнитогорска (Челябинская область) отправили на фронт 50 антидроновых одеял, скрывающих бойцов от тепловизоров. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Швеи из Магнитогорска привезли 50 антидроновых одеял в Народный фронт по потребности одного из бойцов. Такие одеяла они передают не в первый раз», — сообщил URA.RU Рыжий. К волонтерскому объединению «Швеи Магнитки» боец с позывным «Юрист» обратился самостоятельно. Он попросил женщин сшить партию одеял, которые позволяют скрываться от тепловизоров ночью на протяжении длительного времени. Первую партию из 50 одеял швеи передали через волонтера ОНФ, а вторую решили доставить в отделение лично.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...