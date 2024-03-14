ВСУ вновь атаковали Белгородскую область, есть раненые

ВСУ повторно атаковали Грайворонский городской округ Белгородской области. Из-за теракта пострадали четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Грайворонский городской округ подвергся повторной атаке со стороны ВСУ. В городе Грайворон четверо пострадавших», — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале. Также из-за обстрела был полностью разрушен жилой дом.
Губернатор уточнил, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Им оказывается медицинская помощь.
ВСУ уже атаковали Белгородскую область утром 14 марта. Кроме того, сообщалось о попытке прорыва в регион украинских диверсантов. Подробнее — в материале URA.RU.
ВСУ повторно атаковали Грайворонский городской округ Белгородской области. Из-за теракта пострадали четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Грайворонский городской округ подвергся повторной атаке со стороны ВСУ. В городе Грайворон четверо пострадавших», — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале. Также из-за обстрела был полностью разрушен жилой дом. Губернатор уточнил, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Им оказывается медицинская помощь. ВСУ уже атаковали Белгородскую область утром 14 марта. Кроме того, сообщалось о попытке прорыва в регион украинских диверсантов. Подробнее — в материале URA.RU.