В мэрии Екатеринбурга признали маленькую зарплату учителей начальной школы

19 марта 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

В мэрии обсуждают увеличение зарплаты учителей начальной школы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В некоторых районах Екатеринбурга образовалась загруженность учителей начальных классов, которая связана с нехваткой кадров и недостаточной зарплатой. Об этом рассказал начальник департамента образования города Константин Шевченко. «В Академическом, в частности, и в некоторых других районах мы наблюдаем перегруженность учителей начальных классов, потому что они имеют два классных руководства. Это действительно колоссальная нагрузка прежде всего на учителя и в целом на школу. Это связано с двумя факторами. Во-первых, с нехваткой учителей. А с другой стороны, это еще и вопрос недостаточного уровня зарплаты, который при практически двойной нагрузке учителя позволяет его достичь», — сказал Шевченко на брифинге «Интерфакс». По его словам, вопрос о нехватке кадров и заработной плате обсуждается на разных уровнях, а в настоящее время уже готовится предложение для стабилизации. «Наша цель — прийти к тому, чтобы у учителей начальной школы было одно классное руководство и один класс», — отметил начальник департамента образования Екатеринбурга. Президент РФ Владимир Путин в конце 2023 года призвал поднять зарплату учителей в регионах. Лидер государства отметил, что улучшение условий труда педагогов в России является важнейшим вопросом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В некоторых районах Екатеринбурга образовалась загруженность учителей начальных классов, которая связана с нехваткой кадров и недостаточной зарплатой. Об этом рассказал начальник департамента образования города Константин Шевченко. «В Академическом, в частности, и в некоторых других районах мы наблюдаем перегруженность учителей начальных классов, потому что они имеют два классных руководства. Это действительно колоссальная нагрузка прежде всего на учителя и в целом на школу. Это связано с двумя факторами. Во-первых, с нехваткой учителей. А с другой стороны, это еще и вопрос недостаточного уровня зарплаты, который при практически двойной нагрузке учителя позволяет его достичь», — сказал Шевченко на брифинге «Интерфакс». По его словам, вопрос о нехватке кадров и заработной плате обсуждается на разных уровнях, а в настоящее время уже готовится предложение для стабилизации. «Наша цель — прийти к тому, чтобы у учителей начальной школы было одно классное руководство и один класс», — отметил начальник департамента образования Екатеринбурга. Президент РФ Владимир Путин в конце 2023 года призвал поднять зарплату учителей в регионах. Лидер государства отметил, что улучшение условий труда педагогов в России является важнейшим вопросом.