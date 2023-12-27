Путин призвал поднять зарплату учителей в регионах

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Клипарт. Сургут, учитель, школа, рука с ручкой
Владимир Путин назвал улучшение условий труда педагогов в РФ важнейшим вопросом Фото:

Президент РФ Владимир Путин призвал поднять зарплату учителей в регионах. Об этом он высказался в ходе Госсовета.

«Нужно делать более справедливой оплату труда педагогов в РФ, поднять зарплату учителей в тех регионах, где она ниже», — сказал Путин в ходе Госсовета, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также назвал улучшение условий труда педагогов в РФ важнейшим вопросом.

По словам главы государства, для суверенитета страны является важным повышение качества образования, а также внедрение воспитательной составляющей в обучение. Кроме того, Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Также президент поручил предусмотреть доплаты за наставничество и призвал не превращать наставничество в стране в «принудиловку».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на принятый закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год сообщила, что с начала следующего года правительство России проведет индексацию зарплат учителей, сотрудников МВД и медиков. Отмечалось, что для этих целей выделят 96,3 миллиарда рублей.

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Президент РФ Владимир Путин призвал поднять зарплату учителей в регионах. Об этом он высказался в ходе Госсовета. «Нужно делать более справедливой оплату труда педагогов в РФ, поднять зарплату учителей в тех регионах, где она ниже», — сказал Путин в ходе Госсовета, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также назвал улучшение условий труда педагогов в РФ важнейшим вопросом. По словам главы государства, для суверенитета страны является важным повышение качества образования, а также внедрение воспитательной составляющей в обучение. Кроме того, Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Также президент поручил предусмотреть доплаты за наставничество и призвал не превращать наставничество в стране в «принудиловку». Ранее газета «Известия» со ссылкой на принятый закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год сообщила, что с начала следующего года правительство России проведет индексацию зарплат учителей, сотрудников МВД и медиков. Отмечалось, что для этих целей выделят 96,3 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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