Путин призвал поднять зарплату учителей в регионах

27 декабря 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал улучшение условий труда педагогов в РФ важнейшим вопросом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент РФ Владимир Путин призвал поднять зарплату учителей в регионах. Об этом он высказался в ходе Госсовета. «Нужно делать более справедливой оплату труда педагогов в РФ, поднять зарплату учителей в тех регионах, где она ниже», — сказал Путин в ходе Госсовета, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также назвал улучшение условий труда педагогов в РФ важнейшим вопросом. По словам главы государства, для суверенитета страны является важным повышение качества образования, а также внедрение воспитательной составляющей в обучение. Кроме того, Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Также президент поручил предусмотреть доплаты за наставничество и призвал не превращать наставничество в стране в «принудиловку». Ранее газета «Известия» со ссылкой на принятый закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год сообщила, что с начала следующего года правительство России проведет индексацию зарплат учителей, сотрудников МВД и медиков. Отмечалось, что для этих целей выделят 96,3 миллиарда рублей.

Президент РФ Владимир Путин призвал поднять зарплату учителей в регионах. Об этом он высказался в ходе Госсовета. «Нужно делать более справедливой оплату труда педагогов в РФ, поднять зарплату учителей в тех регионах, где она ниже», — сказал Путин в ходе Госсовета, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также назвал улучшение условий труда педагогов в РФ важнейшим вопросом. По словам главы государства, для суверенитета страны является важным повышение качества образования, а также внедрение воспитательной составляющей в обучение. Кроме того, Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Также президент поручил предусмотреть доплаты за наставничество и призвал не превращать наставничество в стране в «принудиловку». Ранее газета «Известия» со ссылкой на принятый закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год сообщила, что с начала следующего года правительство России проведет индексацию зарплат учителей, сотрудников МВД и медиков. Отмечалось, что для этих целей выделят 96,3 миллиарда рублей.