Глава Чусового в Пермском крае рассказал о погибшем на СВО земляке

На спецоперации погиб радиотелефонист Эльвир Музафаров из Пермского края
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, россия, гвоздики, триколор, флаг россии
С бойцом Эльвиром Музафаровым простились в Чусовом Фото:

В Чусовом Пермского края простились с Эльвиром Музафаровым, который погиб в ходе спецоперации. Как рассказал глава города Сергей Белов, боец служил радиотелефонистом. Погиб он близ Авдеевки.

«Эльвир заключил контракт о прохождении военной службы в должности радиотелефонист. При выполнении специальных задач на территории Донецкой Народной Республики вблизи пос. Авдеевка верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, 4 марта 2024 года, погиб», — сообщил Белов в Telegram.

Эльвир Музафаров родился 26 апреля 1976 года в Башкирской АССР. В Чусовом он окончил индустриальный техникум. Срочную службу проходил матросом в середине 1990-х годов.

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В Чусовом Пермского края простились с Эльвиром Музафаровым, который погиб в ходе спецоперации. Как рассказал глава города Сергей Белов, боец служил радиотелефонистом. Погиб он близ Авдеевки. «Эльвир заключил контракт о прохождении военной службы в должности радиотелефонист. При выполнении специальных задач на территории Донецкой Народной Республики вблизи пос. Авдеевка верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, 4 марта 2024 года, погиб», — сообщил Белов в Telegram. Эльвир Музафаров родился 26 апреля 1976 года в Башкирской АССР. В Чусовом он окончил индустриальный техникум. Срочную службу проходил матросом в середине 1990-х годов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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