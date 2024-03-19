Глава Чусового в Пермском крае рассказал о погибшем на СВО земляке

На спецоперации погиб радиотелефонист Эльвир Музафаров из Пермского края

С бойцом Эльвиром Музафаровым простились в Чусовом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чусовом Пермского края простились с Эльвиром Музафаровым, который погиб в ходе спецоперации. Как рассказал глава города Сергей Белов, боец служил радиотелефонистом. Погиб он близ Авдеевки.

«Эльвир заключил контракт о прохождении военной службы в должности радиотелефонист. При выполнении специальных задач на территории Донецкой Народной Республики вблизи пос. Авдеевка верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, 4 марта 2024 года, погиб», — сообщил Белов в Telegram.

Эльвир Музафаров родился 26 апреля 1976 года в Башкирской АССР. В Чусовом он окончил индустриальный техникум. Срочную службу проходил матросом в середине 1990-х годов.