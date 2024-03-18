Экономика Бизнес «Сургутнефтегаз» заплатит налоги за аборигенов ХМАО 19 марта 2024 в 18:37 Размер текста - 17 + «Сургутнефтегаз» согласился платить налоги за хантов и манси из ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Компания «Сургутнефтегаз» платит налоги за представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) из ХМАО, на территории которых добывает нефть. Об этом сообщил заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Алексей Комиссаров на Ассамблее КМНС, передает корреспондент URA.RU. «Долгое время велась работа с „Сургутнефтегазом“ по погашению долгов по налогам, которые образуются у коренных народов после оказания им финансовой поддержки. В 2023 году „Сургутнефтегаз“ пошел навстречу и изменил систему выплат для КМНС. В настоящее время нефтяная компания полностью гасит за представителей ханты и манси все налоговые обязательства, которые возникают после оказания им материальной поддержки», — отметил Комиссаров. Нефтяные компании ведут добычу полезных ископаемых на территориях КМНС и для этого заключают с аборигенами экономические соглашения. Договоренности предусматривают оказание финансовой поддержки представителям коренных малочисленных народов. Ранее URA.RU писало, что нефтяники ХМАО оказали помощь в проведении Дня оленевода в Когалыме. Праздник коренных народов Севера, вошел в топ-5 лучших туристических мероприятий страны по версии Национального календаря событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Компания «Сургутнефтегаз» платит налоги за представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) из ХМАО, на территории которых добывает нефть. Об этом сообщил заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Алексей Комиссаров на Ассамблее КМНС, передает корреспондент URA.RU. «Долгое время велась работа с „Сургутнефтегазом“ по погашению долгов по налогам, которые образуются у коренных народов после оказания им финансовой поддержки. В 2023 году „Сургутнефтегаз“ пошел навстречу и изменил систему выплат для КМНС. В настоящее время нефтяная компания полностью гасит за представителей ханты и манси все налоговые обязательства, которые возникают после оказания им материальной поддержки», — отметил Комиссаров. Нефтяные компании ведут добычу полезных ископаемых на территориях КМНС и для этого заключают с аборигенами экономические соглашения. Договоренности предусматривают оказание финансовой поддержки представителям коренных малочисленных народов. Ранее URA.RU писало, что нефтяники ХМАО оказали помощь в проведении Дня оленевода в Когалыме. Праздник коренных народов Севера, вошел в топ-5 лучших туристических мероприятий страны по версии Национального календаря событий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям