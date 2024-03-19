Мужчина был сбит, когда переходил через дорогу во дворе
В Нижневартовске (ХМАО) мужчина попал под колеса автомобиля на углу дома Интернациональная 2/2, когда спокойно шел по дороге на территории двора. Об этом сообщили очевидцы.
«В Нижневартовске в 18:19 на углу дома Интернациональная 2/2 сбили пешехода, который спокойно шел по двору. Мужчина, судя по видео, больно упал. Позже приехали инспекторы ДПС», — написали очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу госавтоинспекции ХМАО. Ответ ожидается.
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