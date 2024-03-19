В Нижневартовске сбили пешехода, который спокойно шел по двору. Видео

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Улицы города после снегопада. Екатеринбург, снег во дворе
Мужчина был сбит, когда переходил через дорогу во дворе Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина попал под колеса автомобиля на углу дома Интернациональная 2/2, когда спокойно шел по дороге на территории двора. Об этом сообщили очевидцы.

«В Нижневартовске в 18:19 на углу дома Интернациональная 2/2 сбили пешехода, который спокойно шел по двору. Мужчина, судя по видео, больно упал. Позже приехали инспекторы ДПС», — написали очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу госавтоинспекции ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) мужчина попал под колеса автомобиля на углу дома Интернациональная 2/2, когда спокойно шел по дороге на территории двора. Об этом сообщили очевидцы. «В Нижневартовске в 18:19 на углу дома Интернациональная 2/2 сбили пешехода, который спокойно шел по двору. Мужчина, судя по видео, больно упал. Позже приехали инспекторы ДПС», — написали очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу госавтоинспекции ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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