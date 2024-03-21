Челябинский поставщик запчастей для «Ауруса» увеличил производство на треть

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Лимузины «Аурус» используются для поездок первых лиц государства Фото:

Завод из Миасса (Челябинская область), поставляющий запчасти для лимузинов «Аурус» благодаря внедрению системы бережливого производства на треть увеличил выпуск рулевых наконечников. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Миасский завод „Трек“, поставщик запчастей для „Ауруса“, „Россельмаша“ и других флагманов отечественного автопрома, благодаря инструментам бережливого производства на треть ускорил выпуск рулевых наконечников. В компании планируют организовать специальную зону „Go!рацио“, где будут отрабатываться предложения по улучшениям и новаторские идеи. А для быстрого прототипирования приобретен 3D-принтер», — уточнили в пресс-службе правительства.

«Трек» выпускает шаровые опоры, рулевые наконечники, стойки стабилизаторов, реактивные штанги, сайлентблоки, защитные чехлы для автомобилей разных марок и класса. Мощности завода позволяют изготавливать от 570 тысяч до одного миллиона шарнирных изделий в месяц.

Всего в регионе адресную поддержку при внедрении бережливых технологий получают 154 челябинские компании. Средний показатель прироста производительности труда этих компаний составил 37%.

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Завод из Миасса (Челябинская область), поставляющий запчасти для лимузинов «Аурус» благодаря внедрению системы бережливого производства на треть увеличил выпуск рулевых наконечников. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе правительства региона. «Миасский завод „Трек“, поставщик запчастей для „Ауруса“, „Россельмаша“ и других флагманов отечественного автопрома, благодаря инструментам бережливого производства на треть ускорил выпуск рулевых наконечников. В компании планируют организовать специальную зону „Go!рацио“, где будут отрабатываться предложения по улучшениям и новаторские идеи. А для быстрого прототипирования приобретен 3D-принтер», — уточнили в пресс-службе правительства. «Трек» выпускает шаровые опоры, рулевые наконечники, стойки стабилизаторов, реактивные штанги, сайлентблоки, защитные чехлы для автомобилей разных марок и класса. Мощности завода позволяют изготавливать от 570 тысяч до одного миллиона шарнирных изделий в месяц. Всего в регионе адресную поддержку при внедрении бережливых технологий получают 154 челябинские компании. Средний показатель прироста производительности труда этих компаний составил 37%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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