Челябинский поставщик запчастей для «Ауруса» увеличил производство на треть

21 марта 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Лимузины «Аурус» используются для поездок первых лиц государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Завод из Миасса (Челябинская область), поставляющий запчасти для лимузинов «Аурус» благодаря внедрению системы бережливого производства на треть увеличил выпуск рулевых наконечников. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе правительства региона. «Миасский завод „Трек“, поставщик запчастей для „Ауруса“, „Россельмаша“ и других флагманов отечественного автопрома, благодаря инструментам бережливого производства на треть ускорил выпуск рулевых наконечников. В компании планируют организовать специальную зону „Go!рацио“, где будут отрабатываться предложения по улучшениям и новаторские идеи. А для быстрого прототипирования приобретен 3D-принтер», — уточнили в пресс-службе правительства. «Трек» выпускает шаровые опоры, рулевые наконечники, стойки стабилизаторов, реактивные штанги, сайлентблоки, защитные чехлы для автомобилей разных марок и класса. Мощности завода позволяют изготавливать от 570 тысяч до одного миллиона шарнирных изделий в месяц. Всего в регионе адресную поддержку при внедрении бережливых технологий получают 154 челябинские компании. Средний показатель прироста производительности труда этих компаний составил 37%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Завод из Миасса (Челябинская область), поставляющий запчасти для лимузинов «Аурус» благодаря внедрению системы бережливого производства на треть увеличил выпуск рулевых наконечников. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе правительства региона. «Миасский завод „Трек“, поставщик запчастей для „Ауруса“, „Россельмаша“ и других флагманов отечественного автопрома, благодаря инструментам бережливого производства на треть ускорил выпуск рулевых наконечников. В компании планируют организовать специальную зону „Go!рацио“, где будут отрабатываться предложения по улучшениям и новаторские идеи. А для быстрого прототипирования приобретен 3D-принтер», — уточнили в пресс-службе правительства. «Трек» выпускает шаровые опоры, рулевые наконечники, стойки стабилизаторов, реактивные штанги, сайлентблоки, защитные чехлы для автомобилей разных марок и класса. Мощности завода позволяют изготавливать от 570 тысяч до одного миллиона шарнирных изделий в месяц. Всего в регионе адресную поддержку при внедрении бережливых технологий получают 154 челябинские компании. Средний показатель прироста производительности труда этих компаний составил 37%.