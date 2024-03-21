21 марта 2024

В ХМАО библиотекари грозятся выйти на митинг из-за увольнения их директора

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместная пресс-конференция Правительства Курганской области и компании "Ростелеком". Курган , отставка, пустое кресло, кресло главы
Библиотекари грозятся выйти на митинг из-за увольнения их директора Фото:

В Нефтеюганске библиотекари грозятся выйти на митинг из-за увольнения директора городской библиотеки. Сотрудники учреждения считают, что руководителя лишают должности несправедливо.

«Уже сегодня все работники библиотеки собирают подписи в поддержку своего директора, а завтра готовы выйти на площадь города и организовать митинг, который предварительно будет согласован», — говорится в паблике «Наш Юганск» соцсети «ВКонтакте». Также в публикации отмечают, что руководителя увольняют, несмотря на трудовые заслуги.

К публикации авторы прикрепили приказ, в котором говорится, что директора увольняют в связи с истечением срока договора. Агентство обратилось в администрацию Нефтеюганска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Обновлено в 20:17. В администрации Нефтеюганска агентству уточнили, что с директором учреждения заключен договор по 27 марта 2024 года. «В соответствии со статьей 79 Трудового кодекса Российской Федерации срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия», — говорится в сообщении мэрии.

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В Нефтеюганске библиотекари грозятся выйти на митинг из-за увольнения директора городской библиотеки. Сотрудники учреждения считают, что руководителя лишают должности несправедливо. «Уже сегодня все работники библиотеки собирают подписи в поддержку своего директора, а завтра готовы выйти на площадь города и организовать митинг, который предварительно будет согласован», — говорится в паблике «Наш Юганск» соцсети «ВКонтакте». Также в публикации отмечают, что руководителя увольняют, несмотря на трудовые заслуги. К публикации авторы прикрепили приказ, в котором говорится, что директора увольняют в связи с истечением срока договора. Агентство обратилось в администрацию Нефтеюганска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено в 20:17. В администрации Нефтеюганска агентству уточнили, что с директором учреждения заключен договор по 27 марта 2024 года. «В соответствии со статьей 79 Трудового кодекса Российской Федерации срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия», — говорится в сообщении мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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