В ХМАО библиотекари грозятся выйти на митинг из-за увольнения их директора

В Нефтеюганске библиотекари грозятся выйти на митинг из-за увольнения директора городской библиотеки. Сотрудники учреждения считают, что руководителя лишают должности несправедливо.
«Уже сегодня все работники библиотеки собирают подписи в поддержку своего директора, а завтра готовы выйти на площадь города и организовать митинг, который предварительно будет согласован», — говорится в паблике «Наш Юганск» соцсети «ВКонтакте». Также в публикации отмечают, что руководителя увольняют, несмотря на трудовые заслуги.
К публикации авторы прикрепили приказ, в котором говорится, что директора увольняют в связи с истечением срока договора. Агентство обратилось в администрацию Нефтеюганска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Обновлено в 20:17. В администрации Нефтеюганска агентству уточнили, что с директором учреждения заключен договор по 27 марта 2024 года. «В соответствии со статьей 79 Трудового кодекса Российской Федерации срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия», — говорится в сообщении мэрии.
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