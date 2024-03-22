22 марта 2024

«Известия»: силовики задержали неизвестного после ЧП в «Крокус сити холл»

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны судебного пристава Михаила Малинникова. Курган, прощание с погибшим, собр
Бойцы СОБР эвакуируют людей и ищут преступников Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В Подмосковье после стрельбы на территории «Крокус Сити Холла» задержали неизвестного. Об этом сообщили журналисты.

«На территории „Крокуса“ задержали неизвестного», — написали «Известия» в telegram-канале. Это произошло после стрельбы в концертном зале здания.

Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. Бойцы СОБР и пожарные работают внутри здания. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что специалисты эвакуируют людей и ищут преступников. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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В Подмосковье после стрельбы на территории «Крокус Сити Холла» задержали неизвестного. Об этом сообщили журналисты. «На территории „Крокуса“ задержали неизвестного», — написали «Известия» в telegram-канале. Это произошло после стрельбы в концертном зале здания. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. Бойцы СОБР и пожарные работают внутри здания. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что специалисты эвакуируют людей и ищут преступников. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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