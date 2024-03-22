«Известия»: силовики задержали неизвестного после ЧП в «Крокус сити холл»

Бойцы СОБР эвакуируют людей и ищут преступников
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
В Подмосковье после стрельбы на территории «Крокус Сити Холла» задержали неизвестного. Об этом сообщили журналисты.
«На территории „Крокуса“ задержали неизвестного», — написали «Известия» в telegram-канале. Это произошло после стрельбы в концертном зале здания.
Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. Бойцы СОБР и пожарные работают внутри здания. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что специалисты эвакуируют людей и ищут преступников. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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