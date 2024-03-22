«Известия»: силовики задержали неизвестного после ЧП в «Крокус сити холл»

23 марта 2024 в 00:16 Размер текста - 17 +

Бойцы СОБР эвакуируют людей и ищут преступников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В Подмосковье после стрельбы на территории «Крокус Сити Холла» задержали неизвестного. Об этом сообщили журналисты. «На территории „Крокуса“ задержали неизвестного», — написали «Известия» в telegram-канале. Это произошло после стрельбы в концертном зале здания. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. Бойцы СОБР и пожарные работают внутри здания. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что специалисты эвакуируют людей и ищут преступников. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье после стрельбы на территории «Крокус Сити Холла» задержали неизвестного. Об этом сообщили журналисты. «На территории „Крокуса“ задержали неизвестного», — написали «Известия» в telegram-канале. Это произошло после стрельбы в концертном зале здания. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. Бойцы СОБР и пожарные работают внутри здания. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что специалисты эвакуируют людей и ищут преступников. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.