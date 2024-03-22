В ХМАО дети из 8-го класса школы№6 выразили глубокие соболезнования погибшим и пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Фото с запиской от ученика в соцсети опубликовала детский омбудсмен Югры Людмила Низамова.
«Я ученик 8 Б класса СОШ №6 УПР Югры. Выражаю свои глубокие соболезнования и поддержку всем пострадавшим от этого ужасного акта насилия. Ханты-Мансийск с вами!» — написал школьник Михаил. Его послание опубликовала детский омбудсмен на свой странице в соцсети «ВКонтакте». Она присоединилась к соболезнованиям в адрес жертв теракта.
После трагедии в Подмосковье в Югре были отменены все развлекательные мероприятия, а школьников и студентов вузов перевели на дистант. Теракт в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 60 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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