Охранник «Крокус Сити Холла» благодаря своим грамотным действиям эвакуировал множество людей из задымленного здания. Сотрудник держал посетителей в курсе происходящего.
«Информировал, вел, держал в курсе, о чем общается с МЧС», — рассказал RT один из тех, кто находился в группе людей, спасенных охранником. Очевидец подчеркнул, что сотрудник концертного зала проявил ясное понимание того, куда следует эвакуировать людей и как избегать мест с возгораниями.
Концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве стал местом теракта 22 марта, где был открыт огонь по посетителям. Число погибших достигло 133 человек. Четверых задержанных террористов доставили в Москву для допросов и следственных мероприятий. Информация о преступниках, а также видео их допросов были опубликованы в материале URA.RU.
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Охранник «Крокус Сити Холла» благодаря своим грамотным действиям эвакуировал множество людей из задымленного здания. Сотрудник держал посетителей в курсе происходящего. «Информировал, вел, держал в курсе, о чем общается с МЧС», — рассказал RT один из тех, кто находился в группе людей, спасенных охранником. Очевидец подчеркнул, что сотрудник концертного зала проявил ясное понимание того, куда следует эвакуировать людей и как избегать мест с возгораниями. Концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве стал местом теракта 22 марта, где был открыт огонь по посетителям. Число погибших достигло 133 человек. Четверых задержанных террористов доставили в Москву для допросов и следственных мероприятий. Информация о преступниках, а также видео их допросов были опубликованы в материале URA.RU.