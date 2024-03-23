Охранник «Крокуса» спас десятки людей, выводя их из задымленного здания. Видео

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Теракт в Крокус Сии Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Десятки людей были спасены за счет грамотных действий охранника «Крокус Сити Холла» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Охранник «Крокус Сити Холла» благодаря своим грамотным действиям эвакуировал множество людей из задымленного здания. Сотрудник держал посетителей в курсе происходящего.

«Информировал, вел, держал в курсе, о чем общается с МЧС», — рассказал RT один из тех, кто находился в группе людей, спасенных охранником. Очевидец подчеркнул, что сотрудник концертного зала проявил ясное понимание того, куда следует эвакуировать людей и как избегать мест с возгораниями.

Концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве стал местом теракта 22 марта, где был открыт огонь по посетителям. Число погибших достигло 133 человек. Четверых задержанных террористов доставили в Москву для допросов и следственных мероприятий. Информация о преступниках, а также видео их допросов были опубликованы в материале URA.RU.

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Охранник «Крокус Сити Холла» благодаря своим грамотным действиям эвакуировал множество людей из задымленного здания. Сотрудник держал посетителей в курсе происходящего. «Информировал, вел, держал в курсе, о чем общается с МЧС», — рассказал RT один из тех, кто находился в группе людей, спасенных охранником. Очевидец подчеркнул, что сотрудник концертного зала проявил ясное понимание того, куда следует эвакуировать людей и как избегать мест с возгораниями. Концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве стал местом теракта 22 марта, где был открыт огонь по посетителям. Число погибших достигло 133 человек. Четверых задержанных террористов доставили в Москву для допросов и следственных мероприятий. Информация о преступниках, а также видео их допросов были опубликованы в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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