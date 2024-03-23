Охранник «Крокуса» спас десятки людей, выводя их из задымленного здания. Видео

23 марта 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

Десятки людей были спасены за счет грамотных действий охранника «Крокус Сити Холла» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Охранник «Крокус Сити Холла» благодаря своим грамотным действиям эвакуировал множество людей из задымленного здания. Сотрудник держал посетителей в курсе происходящего. «Информировал, вел, держал в курсе, о чем общается с МЧС», — рассказал RT один из тех, кто находился в группе людей, спасенных охранником. Очевидец подчеркнул, что сотрудник концертного зала проявил ясное понимание того, куда следует эвакуировать людей и как избегать мест с возгораниями. Концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве стал местом теракта 22 марта, где был открыт огонь по посетителям. Число погибших достигло 133 человек. Четверых задержанных террористов доставили в Москву для допросов и следственных мероприятий. Информация о преступниках, а также видео их допросов были опубликованы в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Охранник «Крокус Сити Холла» благодаря своим грамотным действиям эвакуировал множество людей из задымленного здания. Сотрудник держал посетителей в курсе происходящего. «Информировал, вел, держал в курсе, о чем общается с МЧС», — рассказал RT один из тех, кто находился в группе людей, спасенных охранником. Очевидец подчеркнул, что сотрудник концертного зала проявил ясное понимание того, куда следует эвакуировать людей и как избегать мест с возгораниями. Концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве стал местом теракта 22 марта, где был открыт огонь по посетителям. Число погибших достигло 133 человек. Четверых задержанных террористов доставили в Москву для допросов и следственных мероприятий. Информация о преступниках, а также видео их допросов были опубликованы в материале URA.RU.