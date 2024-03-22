Память жертв теракта в Подмосковье почтили на фестивале «Дух огня» в ХМАО

В Ханты-Мансийске (ХМАО) 23 марта XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» начал свою работу с минуты молчания. Так участники почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщило правительство региона.
«Участники и жюри фестиваля, в том числе венгерский режиссер Бенедек Флигауф, индийский режиссер и сценарист Винотрадж, иранский режиссер и сценарист Нушин Мераджи почтили память погибших в теракте», — написало правительство ХМАО в telegram-канале. Президент фестиваля Эмир Кустурица высказал слова поддержки всем россиянам.
Кроме того, минуткой молчания погибших почтили программный директор фестиваля актуального российского кино «Маяк» Стас Тыркин, оператор Эдуард Мошкович, режиссер и продюсер Ангелина Никонова. Также поддержали жертв теракта актер театра и кино Максим Стоянов, актрисы Оксана Михеева, Екатерина Климова и Ирина Безрукова.
В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям. После чего террористы устроили пожар. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что, по последним данным, в теракте пострадало 140 человек.
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