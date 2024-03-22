22 марта 2024

Память жертв теракта в Подмосковье почтили на фестивале «Дух огня» в ХМАО

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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Иностранные режиссеры почтили память погибшим в теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Ханты-Мансийске (ХМАО) 23 марта XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» начал свою работу с минуты молчания. Так участники почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщило правительство региона.

«Участники и жюри фестиваля, в том числе венгерский режиссер Бенедек Флигауф, индийский режиссер и сценарист Винотрадж, иранский режиссер и сценарист Нушин Мераджи почтили память погибших в теракте», — написало правительство ХМАО в telegram-канале. Президент фестиваля Эмир Кустурица высказал слова поддержки всем россиянам.

Кроме того, минуткой молчания погибших почтили программный директор фестиваля актуального российского кино «Маяк» Стас Тыркин, оператор Эдуард Мошкович, режиссер и продюсер Ангелина Никонова. Также поддержали жертв теракта актер театра и кино Максим Стоянов, актрисы Оксана Михеева, Екатерина Климова и Ирина Безрукова.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям. После чего террористы устроили пожар. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что, по последним данным, в теракте пострадало 140 человек.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) 23 марта XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» начал свою работу с минуты молчания. Так участники почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщило правительство региона. «Участники и жюри фестиваля, в том числе венгерский режиссер Бенедек Флигауф, индийский режиссер и сценарист Винотрадж, иранский режиссер и сценарист Нушин Мераджи почтили память погибших в теракте», — написало правительство ХМАО в telegram-канале. Президент фестиваля Эмир Кустурица высказал слова поддержки всем россиянам. Кроме того, минуткой молчания погибших почтили программный директор фестиваля актуального российского кино «Маяк» Стас Тыркин, оператор Эдуард Мошкович, режиссер и продюсер Ангелина Никонова. Также поддержали жертв теракта актер театра и кино Максим Стоянов, актрисы Оксана Михеева, Екатерина Климова и Ирина Безрукова. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям. После чего террористы устроили пожар. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что, по последним данным, в теракте пострадало 140 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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