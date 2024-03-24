На месте теракта в «Крокусе» найдены боеприпасы и автоматы Калашникова

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Клипарт. Свердловская область, автомат калашникова, убийство, разбой, патроны, оружие, бандитизм, терроризм, схрон, боевики, арсенал
Сотрудники СК РФ нашли два автомата Калашникова на месте нападения Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

На месте теракта в «Крокус Сити Холле» обнаружено 500 боеприпасов и два автомата Калашникова. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

«С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов, 28 магазинов и два автомата Калашникова», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле марки «Рено» был обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Специалисты назначили необходимые комплексные экспертизы по изъятому оружию.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошла стрельба и пожар. Группа мужчин в камуфляже и без масок проникла в зал, открыла огонь по посетителям и использовала зажигательные шашки. Преступники были задержаны. Согласно информации, полученной от бывшего сотрудника спецслужб Бахтиера Рахмонова, вербовка террористов для атаки на концертный зал была осуществлена через посольство Украины в Таджикистане, передает «Национальная служба новостей».

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На месте теракта в «Крокус Сити Холле» обнаружено 500 боеприпасов и два автомата Калашникова. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов, 28 магазинов и два автомата Калашникова», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле марки «Рено» был обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Специалисты назначили необходимые комплексные экспертизы по изъятому оружию. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошла стрельба и пожар. Группа мужчин в камуфляже и без масок проникла в зал, открыла огонь по посетителям и использовала зажигательные шашки. Преступники были задержаны. Согласно информации, полученной от бывшего сотрудника спецслужб Бахтиера Рахмонова, вербовка террористов для атаки на концертный зал была осуществлена через посольство Украины в Таджикистане, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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