Челябинскими вузами заинтересовались абитуриенты из Москвы

«МегаФон»: москвичи собрались поступать в челябинские вузы

26 марта 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

ЧелГУ вошел в тройку популярных у москвичей вузов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поступлением в университеты Челябинской области заинтересовались абитуриенты из Москвы. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании «МегаФон», четверть трафика на сайты региональных вузов принадлежит посетителям других регионов страны. «Около 25% всего объема данных на сайта челябинских вузов прокачали жители других регионов. Наибольшую активность проявили абитуриенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Курганской областей, Башкортостана. Наиболее популярными учебными заведениями стали Южно-Уральский государственный медуниверситет, Челябинский госуниверситет и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», — уточнили URA.RU в «МегаФоне». По отношению в 2023 году доля межрегионального трафика не изменилась. Анализ данных челябинцев подтвердил тенденцию: те же вузы вошли в топ-3, чьи сайты стали посещать с начала года наиболее часто. По сведениям мобильного оператора, первый всплеск интереса произошел осенью 2023 года. В октябре и ноябре абитуриенты увеличили посещаемость интернет-площадок учебных заведений. Заметный интерес специалисты спрогнозировали на май, а пика посещаемость достигнет в июле и августе, когда будут публиковаться списки зачисленных. Кроме челябинских жители также проявляют заинтересованность в поступлении в вузы других регионов. В 2024 году лидером среди низ стал Уральский федеральный университет Екатеринбурга (УрФУ). При этом в 2023 году лидером являлся Московский физико-технический институт (МФТИ). На третьем месте прочно обосновалась Высшая школа экономики (ВШЭ). Техруководитель «МегаФона» в Челябинской области Виталий Сироткин обратил внимание на то, что будущие студенты активно пользуются возможностями интернета для подготовки к поступлению. За год объем мобильного трафика, который требуется одному учащемуся в УрФО, увеличивается примерно на 20%. Чтобы связь оставалась доступной, инженеры улучшают инфраструктуру. В офисе компании заявили, что с начала 2024 года специалисты модернизировали порядка 150 объектов в тридцати населенных пунктах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поступлением в университеты Челябинской области заинтересовались абитуриенты из Москвы. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании «МегаФон», четверть трафика на сайты региональных вузов принадлежит посетителям других регионов страны. «Около 25% всего объема данных на сайта челябинских вузов прокачали жители других регионов. Наибольшую активность проявили абитуриенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Курганской областей, Башкортостана. Наиболее популярными учебными заведениями стали Южно-Уральский государственный медуниверситет, Челябинский госуниверситет и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», — уточнили URA.RU в «МегаФоне». По отношению в 2023 году доля межрегионального трафика не изменилась. Анализ данных челябинцев подтвердил тенденцию: те же вузы вошли в топ-3, чьи сайты стали посещать с начала года наиболее часто. По сведениям мобильного оператора, первый всплеск интереса произошел осенью 2023 года. В октябре и ноябре абитуриенты увеличили посещаемость интернет-площадок учебных заведений. Заметный интерес специалисты спрогнозировали на май, а пика посещаемость достигнет в июле и августе, когда будут публиковаться списки зачисленных. Кроме челябинских жители также проявляют заинтересованность в поступлении в вузы других регионов. В 2024 году лидером среди низ стал Уральский федеральный университет Екатеринбурга (УрФУ). При этом в 2023 году лидером являлся Московский физико-технический институт (МФТИ). На третьем месте прочно обосновалась Высшая школа экономики (ВШЭ). Техруководитель «МегаФона» в Челябинской области Виталий Сироткин обратил внимание на то, что будущие студенты активно пользуются возможностями интернета для подготовки к поступлению. За год объем мобильного трафика, который требуется одному учащемуся в УрФО, увеличивается примерно на 20%. Чтобы связь оставалась доступной, инженеры улучшают инфраструктуру. В офисе компании заявили, что с начала 2024 года специалисты модернизировали порядка 150 объектов в тридцати населенных пунктах.