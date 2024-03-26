26 марта 2024

Челябинские власти отчитались по итогам 2023 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Алексея Текслера в Чебаркульский район. Челябинская область, синяя папка, красный блокнот
Министерства и управления отчитались по итогам работы за 2023 год Фото:

Управления и министерства Челябинской области представили отчеты по работе за 2023 год. Итоги деятельности показали высокий потенциал развития региона, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Все программы реализуются своевременно, как в экономической, так и в социальной сферах. По ряду направлений имеются рекордные результаты. Челябинская область продемонстрировала устойчивость и высокий потенциал развития», — сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно отчетам ведомств, в регионе был прирост объемов промышленного производства на 11%, из них 13% зафиксировано в обрабатывающих отраслях. Ожидаемый рост валового регионального продукта (ВРП) превысил ВВП страны в два раза и составил 7,8%. В правительстве отметили, что сейчас на особом контроле находится исполнение гособоронзаказа и помощь участникам СВО.

Рекорд поставлен в исполнении нацпроектов. Показатель расходов из областного бюджета выше, чем за все время их существования. Кассовое исполнение нацпроектов составило 99%. В регионе также увеличилась поддержка социальных некоммерческих организаций (СОНКО). В 2023 году Челябинская область вошла в тройку регионов по количеству проектов, поддержанных фондом президентских грантов.

В регионе продолжили обновление и ремонт медучреждений, а также строительство спортивных объектов, школ и детсадов. В областном правительстве отметили, что при поддержке государства дан старт строительству хирургического корпуса Челябинской областной детской больницы. За прошедший год также удалось досрочно расселить жителей домов, признанных ветхоаварийными в 2017 году.

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Управления и министерства Челябинской области представили отчеты по работе за 2023 год. Итоги деятельности показали высокий потенциал развития региона, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Все программы реализуются своевременно, как в экономической, так и в социальной сферах. По ряду направлений имеются рекордные результаты. Челябинская область продемонстрировала устойчивость и высокий потенциал развития», — сообщили в пресс-службе правительства. Согласно отчетам ведомств, в регионе был прирост объемов промышленного производства на 11%, из них 13% зафиксировано в обрабатывающих отраслях. Ожидаемый рост валового регионального продукта (ВРП) превысил ВВП страны в два раза и составил 7,8%. В правительстве отметили, что сейчас на особом контроле находится исполнение гособоронзаказа и помощь участникам СВО. Рекорд поставлен в исполнении нацпроектов. Показатель расходов из областного бюджета выше, чем за все время их существования. Кассовое исполнение нацпроектов составило 99%. В регионе также увеличилась поддержка социальных некоммерческих организаций (СОНКО). В 2023 году Челябинская область вошла в тройку регионов по количеству проектов, поддержанных фондом президентских грантов. В регионе продолжили обновление и ремонт медучреждений, а также строительство спортивных объектов, школ и детсадов. В областном правительстве отметили, что при поддержке государства дан старт строительству хирургического корпуса Челябинской областной детской больницы. За прошедший год также удалось досрочно расселить жителей домов, признанных ветхоаварийными в 2017 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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