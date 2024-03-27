«РВ»: ВСУ переехали своего раненого военного на БМП

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Вооруженные силы Украины. stock, бмп, всу, украинские военные,  stock
Подбитая украинская БМП переехала военнослужащего Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подбитая украинская боевая машина пехоты (БМП) вместо эвакуации раненого переехала его. Об этом рассказали военкоры.

«Эвакуационная БМП получила выстрел ПТУРа (противотанковая управляемая ракета — прим URA.RU) в башню», — рассказали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что после этого водитель вместо того, чтобы вывезти раненого украинского военного, переехал его.

Ранее бойцы Южной группировки войск эвакуировали с линии соприкосновения первую трофейную боевую машину пехоты Marder немецкого производства. Военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса эвакуировали машину в ночное время суток, передает «Национальная служба новостей».

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Подбитая украинская боевая машина пехоты (БМП) вместо эвакуации раненого переехала его. Об этом рассказали военкоры. «Эвакуационная БМП получила выстрел ПТУРа (противотанковая управляемая ракета — прим URA.RU) в башню», — рассказали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что после этого водитель вместо того, чтобы вывезти раненого украинского военного, переехал его. Ранее бойцы Южной группировки войск эвакуировали с линии соприкосновения первую трофейную боевую машину пехоты Marder немецкого производства. Военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса эвакуировали машину в ночное время суток, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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