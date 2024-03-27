«РВ»: ВСУ переехали своего раненого военного на БМП

Подбитая украинская боевая машина пехоты (БМП) вместо эвакуации раненого переехала его. Об этом рассказали военкоры.
«Эвакуационная БМП получила выстрел ПТУРа (противотанковая управляемая ракета — прим URA.RU) в башню», — рассказали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что после этого водитель вместо того, чтобы вывезти раненого украинского военного, переехал его.
Ранее бойцы Южной группировки войск эвакуировали с линии соприкосновения первую трофейную боевую машину пехоты Marder немецкого производства. Военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса эвакуировали машину в ночное время суток, передает «Национальная служба новостей».
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