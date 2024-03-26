В Челябинске открылся армянско-грузинский ресторан

В Челябинске открылся ресторан армянской и грузинской кухни «Арамэ». Заведение работает в микрорайоне Шершни, сообщило руководство
«В Челябинске открылось новое заведения „Арамэ“, объединяющий в себе армянскую, грузинскую и европейскую кухни. Ресторан работает в штатном режиме и ждет дорогих гостей», — сообщило руководство ресторана в соцсети «ВКонтакте».
В меню заведения представлены пять видов хинкали, кюфта, долма, плов, чахохбили и другие национальные блюда. Для заказа также доступны шесть видов хачапури, семь видов кебаба и 12 видов шашлыка из баранины, курицы, рыбы и свинины. В числе европейских блюд: пицца, фаст-фуд и классические салаты.
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