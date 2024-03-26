26 марта 2024

В Челябинске открылся армянско-грузинский ресторан

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, самовар, парк маяковского, шашлыки, цпкио имени маяковского, жарит мясо
В заведении представлены 12 видов шашлыка и шесть видов хачапури Фото:

В Челябинске открылся ресторан армянской и грузинской кухни «Арамэ». Заведение работает в микрорайоне Шершни, сообщило руководство

«В Челябинске открылось новое заведения „Арамэ“, объединяющий в себе армянскую, грузинскую и европейскую кухни. Ресторан работает в штатном режиме и ждет дорогих гостей», — сообщило руководство ресторана в соцсети «ВКонтакте».

В меню заведения представлены пять видов хинкали, кюфта, долма, плов, чахохбили и другие национальные блюда. Для заказа также доступны шесть видов хачапури, семь видов кебаба и 12 видов шашлыка из баранины, курицы, рыбы и свинины. В числе европейских блюд: пицца, фаст-фуд и классические салаты.

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В Челябинске открылся ресторан армянской и грузинской кухни «Арамэ». Заведение работает в микрорайоне Шершни, сообщило руководство «В Челябинске открылось новое заведения „Арамэ“, объединяющий в себе армянскую, грузинскую и европейскую кухни. Ресторан работает в штатном режиме и ждет дорогих гостей», — сообщило руководство ресторана в соцсети «ВКонтакте». В меню заведения представлены пять видов хинкали, кюфта, долма, плов, чахохбили и другие национальные блюда. Для заказа также доступны шесть видов хачапури, семь видов кебаба и 12 видов шашлыка из баранины, курицы, рыбы и свинины. В числе европейских блюд: пицца, фаст-фуд и классические салаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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