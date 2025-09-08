Троллейбус «Синара-6254» обкатают в Саранске (Мордовия). Как сообщили в пресс-службе компании «Синара – Городские Машины», тест драйв пройдет в течение двух месяцев.
«Троллейбус с запасом автономного хода до 40 километров отправлен на тест-драйв в Саранск. Город станет шестым населенным пунктом, где пройдут эксплуатационные испытания троллейбусов «Синара» в 2025 году», — заявили URA.RU офисе производителя.
В троллейбусе «Синара-6254» предусмотрены системы климат-контроля, видеонаблюдения и автоинформирования. Машина имеет увеличенную пассажировместимость до 90 человек и возможности для комфортной посадки и высадки маломобильных групп граждан. Как URA.RU сообщил гендиректор «Синара-Городские Машины» Сергей Шунин, инженеры предусмотрели автономный ход, позволяющий курсировать транспорту на участках без контактной сети, продлять маршруты и объезжать заторы. Техника оснащена системой навигации ГЛОНАСС. Также в салоне имеются USB-слоты для зарядки мобильных устройств и автоматические системы пожаротушения.
«Оценим надежность и удобство электротранспорта челябинского производства. Мнение горожан здесь нам очень важно! Благодарю главу Мордовии Артема Здунова и правительство республики за поддержку в реализации мероприятий по обновлению парка общественного транспорта Саранска», — заявил мэр города Владимир Быков.
Троллейбус «Синара-6254» прошел испытания в Калуге, Туле и Нижнем Новгороде. Продолжаются тест-драйвы в Краснодаре и Оренбурге. В ходе визита на завод с моделью ознакомился министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!