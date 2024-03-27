В екатеринбургском ТЦ Limerance закроют бутики с элитными брендами. Скрин

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Парковки прилегающие к ТЦ и БЦ. Екатеринбург, паркинг, австостоянка, limerance, лимеранс
Покупатели начали получать сообщения о закрытии бутиков Фото:

В Екатеринбурге в торговом центре Limerance (улица Воеводина, 8) решили закрыть бутики с премиум-брендами. Посетители также начали получать сообщения о закрытии магазинов. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Будут закрыты все бутики с премиум-брендами, которыми занималась сама управляющая компания ТЦ. Магазины арендаторов (Escada, „Вип-ателье“, „Кенгуру“) останутся», — пишет telegram-канал «Квартал миллионеров». Дата и причина закрытия магазинов не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию торгового центра. На момент публикации ответ получить не удалось.

В крупных торговых центрах после объявления санкций заметно сократилось количество работающих магазинов. URA.RU приводит список торговых точек, которые закрылись в Екатеринбурге.

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В Екатеринбурге в торговом центре Limerance (улица Воеводина, 8) решили закрыть бутики с премиум-брендами. Посетители также начали получать сообщения о закрытии магазинов. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Будут закрыты все бутики с премиум-брендами, которыми занималась сама управляющая компания ТЦ. Магазины арендаторов (Escada, „Вип-ателье“, „Кенгуру“) останутся», — пишет telegram-канал «Квартал миллионеров». Дата и причина закрытия магазинов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию торгового центра. На момент публикации ответ получить не удалось. В крупных торговых центрах после объявления санкций заметно сократилось количество работающих магазинов. URA.RU приводит список торговых точек, которые закрылись в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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