В екатеринбургском ТЦ Limerance закроют бутики с элитными брендами. Скрин

27 марта 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Покупатели начали получать сообщения о закрытии бутиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге в торговом центре Limerance (улица Воеводина, 8) решили закрыть бутики с премиум-брендами. Посетители также начали получать сообщения о закрытии магазинов. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Будут закрыты все бутики с премиум-брендами, которыми занималась сама управляющая компания ТЦ. Магазины арендаторов (Escada, „Вип-ателье“, „Кенгуру“) останутся», — пишет telegram-канал «Квартал миллионеров». Дата и причина закрытия магазинов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию торгового центра. На момент публикации ответ получить не удалось. В крупных торговых центрах после объявления санкций заметно сократилось количество работающих магазинов. URA.RU приводит список торговых точек, которые закрылись в Екатеринбурге. telegram-канал «Квартал миллионеров» Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в торговом центре Limerance (улица Воеводина, 8) решили закрыть бутики с премиум-брендами. Посетители также начали получать сообщения о закрытии магазинов. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Будут закрыты все бутики с премиум-брендами, которыми занималась сама управляющая компания ТЦ. Магазины арендаторов (Escada, „Вип-ателье“, „Кенгуру“) останутся», — пишет telegram-канал «Квартал миллионеров». Дата и причина закрытия магазинов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию торгового центра. На момент публикации ответ получить не удалось. В крупных торговых центрах после объявления санкций заметно сократилось количество работающих магазинов. URA.RU приводит список торговых точек, которые закрылись в Екатеринбурге.