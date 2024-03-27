27 марта 2024

Челябинские бизнесмены не заплатили 6 млн налогов на вывоз товаров за рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, зона таможенного контроля, екатеринбургский таможенный терминал, таможенный пост октябрьский, customs control zone
Таможенники выявили долгов на шесть миллионов рублей за экспортную пошлину Фото:

В Челябинской области у бизнесменов выявили задолженность в шесть миллионов рублей за таможенную пошлину. Было зафиксировано 27 случаев вывоза товаров из России без оплаты налога, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«Задолженность по уплате таможенной пошлины в шесть миллионов рублей выявили челябинские таможенники. Установлено 27 случаев, когда южноуральские предприниматели вывозили товары из РФ за пределы территории Евразийского экономического союза без уплаты», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Бизнесменам сообщили о необходимости оплатить дополнительно начисленные таможней налоги. С предпринимателей уже взыскано полтора миллиона рублей.

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В Челябинской области у бизнесменов выявили задолженность в шесть миллионов рублей за таможенную пошлину. Было зафиксировано 27 случаев вывоза товаров из России без оплаты налога, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Задолженность по уплате таможенной пошлины в шесть миллионов рублей выявили челябинские таможенники. Установлено 27 случаев, когда южноуральские предприниматели вывозили товары из РФ за пределы территории Евразийского экономического союза без уплаты», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Бизнесменам сообщили о необходимости оплатить дополнительно начисленные таможней налоги. С предпринимателей уже взыскано полтора миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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