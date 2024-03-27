Челябинские бизнесмены не заплатили 6 млн налогов на вывоз товаров за рубеж

В Челябинской области у бизнесменов выявили задолженность в шесть миллионов рублей за таможенную пошлину. Было зафиксировано 27 случаев вывоза товаров из России без оплаты налога, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
«Задолженность по уплате таможенной пошлины в шесть миллионов рублей выявили челябинские таможенники. Установлено 27 случаев, когда южноуральские предприниматели вывозили товары из РФ за пределы территории Евразийского экономического союза без уплаты», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Бизнесменам сообщили о необходимости оплатить дополнительно начисленные таможней налоги. С предпринимателей уже взыскано полтора миллиона рублей.
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